《职场围炉》 职场情绪大冒险的攻略本｜书识世界

从毕业成为职场新鲜人开始，直到退休，说工作占去超过三分一的人生，绝非夸张。由古时日出而作、日入而息，到早年的朝九晚五，甚至现代的996、886、007（凌晨零时做到翌日零时、7天上班）等，乃至在家工作模式，随着工时变长，在职场碰到难题和令人不快的境况也日渐增多，并化作无数牵动情绪起伏的压力源……

《职场围炉——办公室情绪词典》

无论你是刚入职场的新丁、老手，还是中层人员，甚至是大老板，都难免会在办公室中遇上各种情绪。这本由心理学科普平台「吾系心理学家」撰写的《职场围炉——办公室情绪词典》，可说是大家在职场心理战中的指南，通过贴地文字辅以幽默风趣的插图，拆解7种职场常见情绪——沮丧、孤单、愤怒、恐惧、无力感、厌恶、委屈，以及其衍生的47种困恼处境，希望让大家可以「围炉」吐吐苦水、舒一口气，同时提供应对的小法门。

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譬如在第一章〈沮丧〉中，情境之一是普通打工仔由于无间断地返工放工，心里那团火仿佛熄灭而产生的沮丧感。乍看之下，除了大无畏地辞职转工，否则难以解脱。但作者告诉我们，自己的想法才是关键！正所谓「山不转，路转；路不转，人转」，心理学「认知行为治疗」中的行为实验设有一些小窍门，有助减轻这种沮丧感，包括在办公时为一成不变的工作加设一些小改动，又或者找一位可信赖的前辈分享自己的想法。这些方法看似简单和老生常谈，但实际上的确足以协助我们纾解郁结。

有人主张抑制情绪避免影响工作，作者则强调情绪是自然反应，不能以「解决问题」的模式来「处置」。情绪、思想、身体反应和行为，四者其实互扣关连，情绪会影响思想、行为、身体反应，反之亦然。或许我们应该把情绪视为一个温度计，温度有高低，却没有好坏、正负面之别，情绪只是每个人生活经验的一部分，无关对错。

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当我们能正视和有效地运用职场情绪的影响力，带来的或许不止是微小改变，而是关乎个人成长。不惧怕认识和觉察自己的情绪，自然更有勇气面对职场上的各项挑战，继而重新与自己、他人、世界连结，活得自在。

文：钟华仁

作者是资深出版人，与大家分享结合时事话题的好书。

本文标题原为〈游戏的精神〉。

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