苗延琼 - 岑逸飞老师给我上的「蒙卦」｜苗想teen开

2014年开始，直至2026年2月，我一直跟随岑逸飞老师学习《易经》。记得那天他开门见山地说：「匪我求童蒙，童蒙求我！May，是你自己要求学的，主动权在你手上。不是我主动要向你授课！」

跟岑逸飞学习《易经》

笔者由2014年开始，跟随岑逸飞学习《易经》。资料图片

那时我的「童蒙」是甚么？我正感到迷失。刚出来私人执业，急于找到安身立命的自我定位。但走到最后才明白，「求」老师的真正意义，就是把自己真实自我的「独特性」开发出来。每一个学生都应该如此。

《易经》谈教育的卦，正是蒙卦。学问学问，学习过程必须懂得发问，有问题要解决。蒙卦的第一爻初六叫「发蒙」，是启发式教育，这阶段是启发学生，启发人需要有好榜样，因为有具体化的人事物，会令学生可以有更多体会，更能专心一志学习。

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到了九二爻「包蒙」，讲的是有实力的人，包容尚无实力的人，所以老师授课要包容，学生资质有参差，尽量做到有教无类。正如我在诊所遇到的人，对我说的话领悟力都有高低之别，但都努力学习包容。最有趣的是上九「击蒙」，说到学生蒙昧到了极点，不得不用刚烈手段打开局面，兼对学生严格至极，但这应是非常手法。

整个卦之中最理想的，我相信是六五「童蒙，吉」：当有地位的人不耻下问，甚至向身份较低的人请教，结果自然吉祥。而最糟糕的是六四「困蒙」：人生缘份太差，又不主动开创机会，缺乏良师指引，一生受困。

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最近我遇到一个大学生，实习失败后连最后一年也荒废了，找我的原因是害怕毕不了业。我帮他申请休学，之后却再也找不到他。我知道他有潜力，可惜小时候家庭教育不当，长大后不懂向人求助，一直孤立自己，百无聊赖过日子，我恐怕他不改变，就是浑浑噩噩过一生。

最近重新研读《易经》，当然我自知仍停留在非常肤浅的层次。但因为我是岑逸飞老师的第一届学生，他患癌症的消息也是他给我们上最后一课亲自告诉我们。我内心有一个微小的愿望：把《易经》多点应用在我们的生活中，借此纪念老师的教导。

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文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

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