张紫敏 - 任意地思想 显化地创作｜视艺师语

我们处于一个生活形态剧变的时代，近年的动荡感，让人诉诸各种方法来寻找安定和目标，人类拥有影响现实的元素：信仰、思想和行动。与其任凭外在环境摆布，「显化训练」提醒我们：培养新的习惯和行为，采取行动才会成为有效的能量。

显化训练

在「显化」意识下反复提醒自己可以做到，或让外力提醒你，当人站在有前瞻性、正面的讯息下，会显化出有建设性、有激励作用的果实。（AI 生成示意图）

在训练创意思维的开首，我会提问学生：「问问自己，如果不是为了满足别人的期望，而且知道一定要实现，那你真正渴望的是甚么？」一旦想出心中的渴望，随之行动和决策就应该以它为红心。但要谨记，这个渴望通常会受到许多因素影响，有些不见得是你可控，也正正是「显化训练」中指出：「你想要就会实现」的念头并不实际，而且还会引来坠落感。

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当人对渴望有清楚的认知，有助于推动目标在对的时间点发生，这关键在逐步提高自我认识，更准确地说，是通过对我们有所启发、有好感的事物来填充自己。每当你想「显化」一个目标，不要只专注在你想要实现的，而是要想：「为了这个结果，你必须成为怎样的人？」

「显化」背后的原理是正向心理学的内化过程，奠基于一个人与自我的对话，以及思考方式的改变。在「显化」意识下反复提醒自己可以做到，或让外力提醒你，当人站在有前瞻性、正面的讯息下，会显化出有建设性、有激励作用的果实。

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事实上，「显化」跟人的信念有关，关键是坚定信念，从坚定中培养一些你自己的方法，用实际而有规律的态度来应付日常生活，是心理学帮助实现平衡与幸福的方式。这不是为了等待结果发生，而是要让你的信念、思想、情感和行动，与你想要创造的现实保持一致。

从心理学及神经科学的角度来看，它会重新建构潜意识的内在信念，这也解释了为何信念会影响我们的行动和结果，足以超越AI时代的围篱，重新由你掌握生活中的种种事情，剩下的就交给时间滚轴来解答。

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文：张紫敏

作者为香港美术教育协会会员、艺术与STEAM教育工作者。

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