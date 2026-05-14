李建文 - 走出萤幕 走进世界｜墙角寒梅

人工智能迅速发展的今天，学生获取知识的方式变得前所未有地便利。然而，笔者始终相信，AI可以提供资讯，却无法取代真正的经历；它可以告诉你世界是怎样，却不能代替你亲身去感受世界。认识世界，不应只停留在冰冷的文字与萤幕上的答案，而应来自一次真正的出发、一段亲身的体验、一场跨文化的相遇。

跨文化学习

AFS国际文化交流一直深受世界各地学生重视。作为非牟利国际义工组织AFS Intercultural Programs的香港办事处，AFS专注提供海外交流及本地接待计划，通过跨文化学习，让学生增长知识、开拓思想、丰富技能。（图片来自AFS Intercultural ProgramsFB）

正因如此，AFS国际文化交流（AFS香港）一直深受世界各地学生重视。作为非牟利国际义工组织AFS Intercultural Programs的香港办事处，AFS专注提供海外交流及本地接待计划，通过跨文化学习，让学生增长知识、开拓思想、丰富技能。

其中，AFS的一年长期交流计划尤其值得关注。学生将前往海外，在全外语环境中生活9至10个月，入读当地中学，并入住接待家庭，真正成为当地生活的一部分。这种学习，不是短暂的旅游，而是真正走进另一种文化。学生需要适应新的语言、新的生活方式，也要在陌生环境中学会独立、责任与包容。这些能力，AI无法教会。

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更值得一提的是，AFS特别为长期交流计划设立交流奖学金，专门为基层家庭的学生，以及那些拥有勇气探索世界、具备坚毅精神的年轻人，提供全额资助。本校便有一位同学，成功获得全额交流奖学金，参加AFS一年交流计划，前往阿根廷展开海外学习旅程。他来自基层家庭，AFS欣赏他探索世界的勇气，以及面对挑战时展现的恒毅力。

我校亦十分支持他参与交流计划，愿意让他休学一年，让他能够安心投入这段宝贵的人生旅程；而家长亦全力支持，鼓励孩子勇敢走出去，亲身认识世界。这份来自学校与家庭的信任与支持，正正是学生成长路上最重要的力量。

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AI可以介绍阿根廷的文化，可以翻译西班牙语句子，却无法替代第一次在寄宿家庭用外语沟通时的紧张，也无法取代亲身站在异国街头时那份真实的感受。笔者相信，当学生真正走出去，便会明白世界远比课本更宽广，人生也远比成绩更丰富。

在AI时代，我们更需要提醒学生，不要被科技牵着走，不要让演算法替自己决定眼界。科技应该是工具、助手，而不是人生的主导者。真正能塑造一个人的，始终是那些亲身走过的路、遇见过的人，以及那些无法被复制的人生经历。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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