非本地本科生招生：政策愿景与实践落差 如何拆解困局？｜教研并进

随着香港积极打造国际高等教育枢纽的政策，吸引内地及海外学生来港修读本科已成为特区政府与各大院校的核心策略。近年当局持续推广「留学香港」品牌，透过放宽招生配额、优化签证安排等措施扩阔非本地生源，成效初显。据大学教育资助委员会（UGC）2025年数据，2024/25学年香港非本地本科生数目达17161人，占总本科生规模23.2%，较2008/09学年的8.7%大幅跃升；当中72%为内地学生，其余来自亚洲其他地区及全球各地。能有如此显著的成效皆因管理层的政策规划、院校的执行与学生的个人选择。不过，执行政策中仍出现落差，亟待解决。

硬件软件不足

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笔者的研究团队访问了8间公立大学教职员，收集了学生问卷，并对来自不同院校及专业领域的近百名非本地学生（包括内地学生及国际学生）进行了深度访谈。研究结果显示，管理层的核心目标清晰：借助非本地学生（尤其「一带一路」沿线及东盟国家学生）提升香港国际声誉，同时透过延长签证期限、提供奖学金、开放兼职权限等优惠措施，从而吸引非本地学生毕业后留港就业，纾缓本地劳工短缺压力。然而，实行这些政策时却遇上多重现实掣肘，形成「政策愿景与实践成效」的错配。

这一错配最先浮现于院校执行层面。尽管各大学积极响应国际招生号召，但硬件软件建设均有不足。硬件方面，普遍校园不仅欠缺切合国际学生需求的宗教活动空间、多元文化交流场所等配套，宿位紧张问题更为突出。笔者的研究显示，逾半非本地学生将宿位供应列为择校首要考虑，宿位不足不仅削弱招生吸引力，更限制了学生之间的跨文化互动。软件方面，访谈中有学生反映，例如部分由博士生负责的辅导课，其英语教学水平未达预期，难以满足国际学生的学习需求，进一步阻碍了国际生源的拓展。

潜在就业歧视

学生层面的需求与实际体验，更进一步反映出当中的落差。学生选择来港求学，除了着重国际化环境与多元文化体验，经济因素也影响至深。部分发展中国家学生高度依赖院校提供的全额奖学金，无形中加重了大学的财政负担。

更关键的是，学生对留港发展的期望与现实落差颇大：研究中7成多受访学生将香港的就业机会列为择校关键因素，但粤语能力不足与潜在的就业歧视，令他们在实习与求职中处于劣势。纵使政府推出延长签证等优惠措施，亦难以弥补现实障碍。

此外，仅约三分之一的「一带一路」沿线国家学生认为「与内地的联系」是选择来港求学的重要原因，与管理层强调香港作为全球与内地之间的「超级联络人」定位形成鲜明反差。

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社会偏见排斥

社会层面的偏见更令问题雪上加霜。部分市民将非本地学生视为资源竞争者，担心他们占用本地学生的教育与就业资源，这种看法不仅衍生排斥情绪，不利于建立共融校园，更直接影响非本地学生的融入体验，成为「留学香港」品牌建设的隐性阻碍。

归根究柢，香港非本地本科生招生的核心矛盾，在于「政策目标的宏大性」与「执行细节的缺失」、「政策愿景的理想化」与「学生的现实需求」之间的差距。

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搭建协同架构

要实现「留学香港」的长远目标，必须搭建「政府—院校—社会」的协同治理架构：政府须加强政策协调，增加对院校硬件配套的支援，同时推动就业市场公平化，完善非本地学生的就业支援体系；院校则应聚焦优化师资安排与改善宿位供应，提供更切合国际学生需求的跨文化服务；社会各界亦须放下偏见，正视非本地学生为香港多元化发展的重要一环，主动营造共融的社会氛围。

总而言之，香港非本地本科生招生的高质量发展，不在于规模的简单扩张，而在于资源的精准整合与策略的落地生根。惟有真正正视学生的实际需求，弥补政策、院校与社会层面的错配，才能让香港在全球高等教育竞争中凸显独特优势，为区域国际教育合作树立可借鉴的典范。

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文：香港教育大学教育政策与领导学系副教授高放博士、香港教育大学教育政策与领导学系研究助理肖治鹏博士、香港教育大学英语教育学系学生沈咏彤

本文标题原为〈非本地本科生招生：政策愿景与实践落差如何拆解困局？〉

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