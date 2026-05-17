校内火炬传递 推动体育精神与国民教育｜教学有心人

香港华人基督教联会真道书院校长李泽康带领学生陈廷旭和徐子悠，分享学校如何通过全运会推动体育精神与国民教育。

第十五届全运会于去年底举行。资料图片

学校通过「传火炬」仪式，由学生将火炬传递给校长，再转交《宪法》与《基本法》学生大使，象征全民参与国家盛事。校内电视屏幕循环播放赛事精华，营造浓厚体育氛围。学生亲身体验尤为深刻：中三的廷旭前往深圳福田观看羽毛球赛，形容场馆宏大、气氛热烈；中二的子悠则在维园观赏沙滩排球，比较其与传统排球的差异。两位同学均认同运动能强身健体、培养团队精神与坚毅品格。

真道书院拥有室内运动场、泳池等优质设施，确保学生有充足运动空间。学校要求高小至初中学生学习游泳，这不仅是求生技能，更是意志锻炼。李校长指出，体育活动有助培养学生克服困难的勇气，并促进同侪间无私分享、共同成长的关爱文化。

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学校刻意将体育盛事与国民教育结合。火炬传递仪式由《宪法》与《基本法》学生大使负责，旨在通过体育彰显国家成就，激发学生的民族自豪感。这些大使通过国旗下讲话、参与校外戏剧及考察活动，成为推动家国情怀的榜样。学生在课程中通过生活化例子学习国民与国家安全教育，并积极参与考察活动，如参观驻港部队展览馆，甚至报名海南火箭发射地参访团，深化对国家的认识与归属感。

作为直资学校，真道书院亦提供IB课程，并坚持将中文设为第一语言，引导学生深入学习中国文学与哲学。李校长强调，IB课程要求文理兼备、关注人文因素，有助培养全面视野，而其中对中国文化的深化学习，与本地课程相辅相成，共同强化学生的文化根基与国际视野。

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真道书院以全运会为契机，将体育活动、硬件设施、国民教育与课程设计有机结合，旨在培育身心健康、具备国家观念与国际视野的未来人才。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。

本文标题原为〈校内火炬传递〉。

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