中史｜千湖之省︰湖北 名胜史事介绍 黄鹤楼因何而建？｜星岛教室

湖北，简称「鄂」，古称荆楚，地处长江中游，因位于洞庭湖以北而得名，省会武汉市。其东面连接安徽，南连江西、湖南，西与重庆接壤，北面毗邻陕西与河南。湖北水系纵横、河网密布，据统计，全省大小河流多达1000多条，湖泊星罗棋布，面积百亩以上者逾750个，「千湖之省」果然名不虚传。

名士辈出 战略要冲

黄鹤楼 (图片由作者提供)

大家对范文〈出师表〉应不陌生，诸葛亮自述「躬耕于南阳……先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事……」，这幕卧龙初现的故事流传千古。然而鲜有人细想，那片孕育卧龙的南阳，其实正是今日湖北襄阳。三国鼎立之际，湖北乃蜀汉与东吴兵家必争的战略要冲。一座襄阳城，仿若半部三国史。此地名士辈出、英雄云集，山水之间回荡着历史余韵，五十余处三国遗址鳞次栉比。千载风华犹存，不禁令人遥想风云激荡的往昔。

黄鹤离情 千载悠悠

谈及湖北，黄鹤楼必榜上有名。此楼名震江南，为「江南三大名楼」之一，最初由东吴孙权于三国时期为军事瞭望而建，屹立于武昌蛇山之巅的黄鹤矶上，故名「黄鹤楼」。登临其上，可俯瞰浩浩荡荡的长江，饱览武汉三镇的辽阔风光，胸襟亦随江风一展千里。

古往今来，无数骚人墨客在此留下千古绝唱，唐代诗人崔颢、李白更分别以〈黄鹤楼〉及〈黄鹤楼送孟浩然之广陵〉令此楼名动天下。李白写下︰「故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。」春日江畔，李白目送挚友孟浩然乘舟远去，孤帆渐隐碧空，惟余江水连天。倘有机会，大家不妨登斯楼，任春风拂面，一睹江天相接之壮丽，细味那一缕惜别的深情。

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云端上的武当山

武当山 (图片由作者提供)

提起武当山，你的脑海里浮现的是仙气飘飘的白袍道长，还是武侠小说中常常提到的「北少林、南武当」的武林传奇，张三丰行云流水的太极英姿？中国名山百川无数，位处中原腹地的武当山绝对算得上一道独一无二的亮丽风景。无论是文人笔下的诗画风光、道家文化的「仙」与「道」的悠远传播，还是武侠小说世界里高手云集的江湖传奇，皆从这片人杰地灵的土地上孕育而生。它不仅仅是一座名山，更是中华儿女心中的一座精神大山。

武当山，又名「太岳」，明代更被皇帝封为「大岳」，地位甚至一度凌驾五岳。它位于湖北省十堰市丹江口市，群山环抱，飞云荡雾，如同一幅灵动的水墨画卷。自古以来，武当山便是道教圣地，无数道人在此般理想之地潜心修炼，暂离尘世喧嚣，寻回内心的静谧。山上除了有秀丽风光，还有依山而建的古建筑群，规模宏大的紫宵宫、建于明代永乐年间的「玄天玉虚宫」、主峰天柱峰顶上的金顶等。这些道教宫殿、观、岩庙将人文和自然结合，为「大岳」增添风采。一砖一瓦依山而建，仿佛整座山就是一座活着的「道场」。

以柔克刚太极拳

相传太极始祖张三丰从观察各种动物相斗而悟出太极之理，自此开创武当一派。

武当武术源远流长，讲究以静制动、以柔克刚，内外兼修，以达致健身养性之效。代表武当的太极拳柔中带刚，行云流水见蕴藏阴阳转化之妙。时至今日，太极拳深受大众喜爱，甚至有不少热爱太极拳的外国友人，不远千里来到武当山，一探这门古老智慧的奥妙。源自武当的文化，正以从容的步伐迈向世界。

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冷知识 BOX：「三大名楼」与神话遐思

图片由作者提供

江南三大名楼︰「江南三大名楼」素以千年文脉与江天胜景闻名天下，分别为武汉黄鹤楼、湖南岳阳楼、江西滕王阁。三楼俱是名士云集之地，承载着历史烽烟与文学华彩，其名早已铭刻于中华文化的书册之中。 仙人乘鹤︰唐代崔颢〈黄鹤楼〉︰「昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼」，当中的「昔人」，指的并非寻常之人，而是传说中的仙者。《南齐书》载仙人王子安乘鹤经此；《太平寰宇记》则言仙人费祎乘鹤登仙。虽然这些记载多半源于古人浪漫的想像，但正是这份神话般的遐思，使黄鹤楼平添一层飘逸出尘的意趣。

历史思与行

湖北凭借「九省通衢」的地理优势，成为南北交汇、东西贯通的战略枢纽。当代城市如何借鉴这种「枢纽思维」，将地理特点转化为发展优势？ 武当山以「以柔克刚、以静制动」的太极哲学闻名，道家追求的「清静无为」与现代社会的「效率至上」形成鲜明对比。这份「慢活」的智慧，能为生活节奏急促的都市人提供甚么精神力量？

文：中华基金中学中文科主任胡诵恩、中华基金中学中文科老师简文雅

本栏逢周一刊出，由教育评议会邀请资深中小学教师及校长撰写。

文章以生动有趣的方式，透过中国节气气候、各地风土民情及历史人物故事，带领读者探索中国文化与历史的奥妙。

本文标题原为〈千湖之省︰湖北〉。

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