Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈伟邦 - 你只是活在情节中｜艺文荟

知识转移
更新时间：19:30 2026-05-13 HKT
发布时间：19:30 2026-05-13 HKT

由香港名导邱礼涛编导并自资拍摄的悬疑犯罪剧情片《我们不是什么》，凭借深刻的社会洞察力及叙事张力，赢得文化人广泛赞誉。故事灵感源自真实发生的「1998年武汉巴士爆炸案」，导演将其转化为充满香港本土色彩的叙事，讲述在2月14日情人节，一辆双层巴士于闹市爆炸，造成严重伤亡。警队随即重聘已离职六载的前鉴证专家龙Sir（谭耀文饰）协助调查。

主旨情节

作者安栢瑞吉认为人生存在着所谓「主旨情节」（Masterplot）的框架：探寻、解谜、藐视法则、英雄/怪物、世仇、弱势者、牺牲及深渊共8种。（作者提供）
作者安栢瑞吉认为人生存在着所谓「主旨情节」（Masterplot）的框架：探寻、解谜、藐视法则、英雄/怪物、世仇、弱势者、牺牲及深渊共8种。（作者提供）

龙sir原来在以前曾任高位，但因一宗风化案，被逼辞职。被邀回归在爆炸案帮手后，向当时瞧不起他的同事讲了一句「你虚伪」，就继续努力地勇敢生活下去，做他要做的专业破案工作。谭耀文演技成熟称职升格，今日能担正主角亦并非偶然。其他两位饰演同志男主角相爱，被家庭反对、社会排挤，累积无数仇恨，引致后来策划巴士爆炸案件。

延伸阅读：陈伟邦 - 《野梨树》与苏东坡｜艺文荟

平行介绍一本很精彩的书《别担心，你只是活在一个情节里》给大家。作者安栢瑞吉（Ben Ambridge）是英国曼彻斯特大学心理学教授。他质疑为甚么看悲剧很爽，看自己的人生悲剧就很不爽？又为甚么看剧时会有些情节触动了你的死穴（阿基里斯之踵吗）而愤怒。

瑞吉认为人生存在着所谓「主旨情节」（Masterplot）的框架：探寻、解谜、藐视法则、英雄/怪物、世仇、弱势者、牺牲及深渊共8种。8个主题是每个人不自觉却一再重演的人生剧情框架，你会在哪一出戏里重复登场，又要如何跳脱它？我们被情节操纵，但也会反过来利用情节来操纵他人。

延伸阅读：陈伟邦 - 寸步难行的创伤｜艺文荟

瑞吉还总结不自觉步入悲剧情节的人，必定有以下潜伏的缺点和弱点：1.对现状不满不知足；2.死穴/诱惑的出现；3.越界；4.两难；5.贪得无厌；6.毁灭/失败。最后他认为，无辜的人就要运用智慧，理解悲剧发生的真正未被发觉理由，改变情节，去卸下自身过于自责的第二支伤害之箭。

电邮：[email protected]

文：陈伟邦 

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
牛头角的士铲上行人路酿5伤 两女途人挨撞一死一昏迷
01:20
牛头角的士铲行人路 两女途人挨撞1死1昏迷 七旬司机及两乘客同送院
突发
5小时前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
3小时前
太子花墟超群饼店5.17结业！屹立近60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
超群饼店太子花墟店结业！屹立60年 为全港首间西饼店 店员证实：租约期满
饮食
8小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
2026-05-12 08:00 HKT
《爱．回家之开心速递》惊传7月大结局 播足近10年终划句号 疑因一事推倒重来开新处境剧
影视圈
8小时前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
9小时前
乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注
乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注 旺角Elize Park已沽清 参考恒大珺珑湾看影响
楼市动向
7小时前
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
伍仲衡创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」 被网民插冇同理心：鼎爷已好伤心
影视圈
5小时前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
23小时前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
2026-05-12 18:35 HKT