陈伟邦 - 你只是活在情节中｜艺文荟

由香港名导邱礼涛编导并自资拍摄的悬疑犯罪剧情片《我们不是什么》，凭借深刻的社会洞察力及叙事张力，赢得文化人广泛赞誉。故事灵感源自真实发生的「1998年武汉巴士爆炸案」，导演将其转化为充满香港本土色彩的叙事，讲述在2月14日情人节，一辆双层巴士于闹市爆炸，造成严重伤亡。警队随即重聘已离职六载的前鉴证专家龙Sir（谭耀文饰）协助调查。

主旨情节

作者安栢瑞吉认为人生存在着所谓「主旨情节」（Masterplot）的框架：探寻、解谜、藐视法则、英雄/怪物、世仇、弱势者、牺牲及深渊共8种。（作者提供）

龙sir原来在以前曾任高位，但因一宗风化案，被逼辞职。被邀回归在爆炸案帮手后，向当时瞧不起他的同事讲了一句「你虚伪」，就继续努力地勇敢生活下去，做他要做的专业破案工作。谭耀文演技成熟称职升格，今日能担正主角亦并非偶然。其他两位饰演同志男主角相爱，被家庭反对、社会排挤，累积无数仇恨，引致后来策划巴士爆炸案件。

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平行介绍一本很精彩的书《别担心，你只是活在一个情节里》给大家。作者安栢瑞吉（Ben Ambridge）是英国曼彻斯特大学心理学教授。他质疑为甚么看悲剧很爽，看自己的人生悲剧就很不爽？又为甚么看剧时会有些情节触动了你的死穴（阿基里斯之踵吗）而愤怒。

瑞吉认为人生存在着所谓「主旨情节」（Masterplot）的框架：探寻、解谜、藐视法则、英雄/怪物、世仇、弱势者、牺牲及深渊共8种。8个主题是每个人不自觉却一再重演的人生剧情框架，你会在哪一出戏里重复登场，又要如何跳脱它？我们被情节操纵，但也会反过来利用情节来操纵他人。

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瑞吉还总结不自觉步入悲剧情节的人，必定有以下潜伏的缺点和弱点：1.对现状不满不知足；2.死穴/诱惑的出现；3.越界；4.两难；5.贪得无厌；6.毁灭/失败。最后他认为，无辜的人就要运用智慧，理解悲剧发生的真正未被发觉理由，改变情节，去卸下自身过于自责的第二支伤害之箭。

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文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

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