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笨泥爸爸 - 一家好戏｜父中作乐

知识转移
更新时间：19:00 2026-05-10 HKT
发布时间：19:00 2026-05-10 HKT

某天在「麦记」悠闲地吃早餐，对面10呎外的圆枱来了一家人。那是一对年轻夫妇和一个约3岁的小男孩，刚坐下，妈妈便去买食物。起初我并不为意他们的出现，直至小孩子发出一连串叫声。我抬头一望，发现一个颇熟悉的画面——爸爸拿着手机的手停在半空，儿子奋力拉扯想夺回；爸爸厉目而视，儿子双眼隐含泪光。

爸爸争气点吧

在观众目光下，爸爸老脸一红，吟沉几句，大概是「睇一阵好啦，一阵食嘢唔畀玩」之类，然后便放软手臂，把手机乖乖搁在孩子面前的枱面上，在屏幕上按几下，轻快的音乐传来，估计是有趣的动画正在上演，引得小孩子全神观看。（示意图）
在观众目光下，爸爸老脸一红，吟沉几句，大概是「睇一阵好啦，一阵食嘢唔畀玩」之类，然后便放软手臂，把手机乖乖搁在孩子面前的枱面上，在屏幕上按几下，轻快的音乐传来，估计是有趣的动画正在上演，引得小孩子全神观看。（示意图）

我不止一次在公众场合看到这种亲子争持的好戏。1号画面是：儿子想拿爸爸的手机玩，身为爸爸的不想儿子常常看手机，故拒绝。通常男人的神情坚决，目光略带愤怒，手臂像钢铁般坚硬，显示绝不屈服的心意；小人儿的小手和腰身则作极限伸展，努力想抓住心头好，含糊的儿音绵绵不断从唇间发出，像魔咒般向对手无限施放。

延伸阅读：笨泥爸爸 - 快乐的绘画比赛｜父中作乐

这个镜头维持不到几秒，2号画面出现：儿子一边拉扯爸爸手臂，一边开始发出尖叫声，引得全场瞩目。在观众目光下，爸爸老脸一红，吟沉几句，大概是「睇一阵好啦，一阵食嘢唔畀玩」之类，然后便放软手臂，把手机乖乖搁在孩子面前的枱面上，在屏幕上按几下，轻快的音乐传来，估计是有趣的动画正在上演，引得小孩子全神观看。

3号画面接着上映。妈妈捧着餐回来，放下托盘，把枱面略为收拾一下，顺手把手机抄起递给爸爸，头一扬，示意男人立刻收起来。这位「大女主」的动作行云流水，干净俐落，没有丝毫迟疑。小演员正想重施故技，准备再次爆哭，怎知视线忽然落在满盆美食，心神顷间被夺。妈妈把面包奉上，小人儿吃得津津有味，已忘了刚才那场战争。

延伸阅读：笨泥爸爸 - 征服鸡公岭｜父中作乐

至此，一家人融洽地说笑吃喝，这出戏已没有看点。我的影评是：爸爸们争气点，努力争取成为「男一」吧。

文：笨泥爸爸 

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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