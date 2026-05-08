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顺德联谊总会梁𨱇琚中学 鼓励自主学习 培育视艺尖子︱专访

知识转移
更新时间：11:00 2026-05-08 HKT
发布时间：11:00 2026-05-08 HKT

顺德联谊总会梁𨱇琚中学能孕育出多名视艺尖子，与校方的自主学习理念密不可分。校长英佩词认为，重点在于培养学生的主动性与解难能力，让他们在探索中发掘潜能。视艺科老师何浩然强调，「在自主学习的理念下，老师的角色已不再是传统的知识传授者，而是转变为『引导者』与『资源提供者』。」引导者辅助学生发挥创意；资源提供者则在学生需要特定物料或视觉参考时给予支援。以吴奕萱为例，当老师发现她的才华时，即给予肯定，鼓励她参与校外比赛累积经验，引导她精益求精。

「成长型思维」完善自我

除了自主学习，该校近年亦积极推广「成长型思维」，这对学生在学术以外的发展产生影响。校长英佩词总结道，「我们希望学生视挑战为机遇，即使面对失败也能持续尝试和突破。对自我有要求的学生而言，这种思维能推动他们抓紧每个完善自我的机会。」

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记者 苏丽珊  摄影 吴艳玲

部分图片 由受访者提供

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