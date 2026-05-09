陈卓禧 - 密码写在「热诚」之中｜卓言絮语

当「微笑剑后」遇上窝心美食时会产生甚么化学效应？答案是：融化在负责设计和调制的学生中。

「热诚」与「温度」

江旻憓在餐厅跟服务的学生聊天，之后又跑入厨房找制作食物的学生倾谈，与学生合照。（图片来源：江旻憓FB）

上星期，江旻憓（Vivian）与姚栢良和陈宗彝3位旅游业相关立法会议员、香港酒店业主联会和香港酒店业协会的负责人一起到访港专，一试港专旅游业管理高级文凭学生的作品和服务，她是留到最后不愿走的一位。她在餐厅跟服务的学生聊天，之后又跑入厨房找制作食物的学生倾谈，与学生合照。

Vivian在面书上写道：「真高兴在港专遇上了大堆可爱的一年级学生，我为他们表现出的热诚、才艺和团队精神感到自豪。」令她感到窝心的是，学生专门为她炮制了全素的饮品和食物，还有，「无麸质的Focaccia意大利面包十分棒，那是实在实在很难制作的！」

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脱下运动装的她不改软萌率真，第一口咬下面包时就频呼「好吃」，还嚷着要把所有Focaccia买走。其实，其他嘉宾也激赏学生作品，头盘、主菜和甜品都全部「光盘」，认为是尝过的学生制作中最好的一餐。他们都是香港五星级酒店的老总级人士。

学生的服务态度也备受赞赏。老实说，Vivian等一众嘉宾参观过不少院校，能打动到他们的，除了客观水准外，相信是从食物和服务中感受到师生的温度与真诚。一位参与的学生分享，出餐前4天才知道有客人对食物有特别要求，他们赶忙设计了3个特别餐单，「这其实是一个非常大的挑战」，同学April说。

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April高中毕业后读了「应用教育文凭」相关学科，确定了自己的职志，于是升读旅游业管理高级文凭及计划投身酒店业。她说，面对多位立法会议员及业界高层，心情紧张到手震，但见到客人开心地吃掉所有食物时就最开心，同剑后合照更感难得。

业界老总最后向学生出了一道大奖题目：「甚么是酒店业和餐饮业最重要元素？」笔者不知道答案，但相信就在「热诚」与「温度」中。

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文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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