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刘筱玲 - 我想和亲爱的同学们说丨快乐家庭

知识转移
更新时间：15:30 2026-05-09 HKT
发布时间：15:30 2026-05-09 HKT

我想说：学习不是为了别人，或者为了分数。学习是为了想知道、想更了解、想探究。

相信自己

每个孩子都是独一无二的，你不需要和别人比较，只要相信自己。（AI 生成示意图）
每个孩子都是独一无二的，你不需要和别人比较，只要相信自己。（AI 生成示意图）

我想说：学习就像在吃自助餐，喜欢吃甚么就拿甚么。

我想说：不要只练习如何回答问题，能提出问题，更是自主学习应有的态度。

我想说：要知道自己的优点，也要承认自己的缺点，然后才能找到方法寻求突破。

延伸阅读：刘筱玲 - 我想和亲爱的家长们说丨快乐家庭

我想说：要发掘自己的兴趣，然后才能主动积极地去发挥你的潜能。

我想说：你知道吗？每个孩子都是独一无二的，你不需要和别人比较，只要相信自己。

我想说：我们都需要有梦想、有勇气，先要踏出第一步，然后梦想才能成真。

我想说：养成好的习惯和态度是一切做事做人的根基。

我想说：要学会和别人沟通，沟通是双向的，要能听，也要能讲，才是真正的沟通。

延伸阅读：刘筱玲 - 美的教育｜快乐家庭

我想说：要养成阅读的习惯，阅读能锻炼你的脑袋，像运动能锻炼身体一样。

我想说：对朋友要有爱心和关心，互助互谅，有好朋友才有快乐的人生。

我想说：在这个人工智能的年代，面向未来，学生们需要学甚么？知识已不难获得，但智慧都要经历思考和实践！

我想说：在这个科技掌管一切的年代，品德教育仍然是比一切都更重要。

电邮：[email protected]

文：刘筱玲 

作者为保良局蔡继有学校创校总校长，60年教育路上，培育子女无数。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<
 

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