何汉权 - 学莫便乎近其人｜教育现场

「学莫便乎近其人」语出荀子《劝学篇》，大意是指亲近有学问的人，是最有利于学习的方法。笔者认为这不但是求学的好方法，这个方法更蕴含上佳的内容，甚且演化成学习的目标。

历史人物选举

本年度「历史人物选举」，参与投票的有效票数近14万，「销烟为民——林则徐」以逾9万票高票膺选。图为林则徐像（新华社图片）

国史教育中心（香港）成立后，立即举办「年度中国历史人物选举」，由专家学者组成选举团，设定年度主题，再甄选5位不同朝代的历史人物，由中心制作候选人物的电子及实体教材，供全港学校采用，先让师生乃至家长对这些人物有初步认知，至11月初，在全港学校进行自由投票，这是第一部曲；随之而来是就当选人物举行全港学生参与的专题研习比赛，这是第二部曲；再来是以当选人物为主题，举办连续3场的舞台剧，集专业演员、大中小学生同台演出，颇受学界欢迎，每年报名出席观赏的学校及学生都踊跃，本月15日至17日于理工大学综艺馆举行公演，已接近全院满座，只有17日尚余极小量门票，相信文章刊载之日，3天的名额是全满的了。

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本年度「历史人物选举」，参与投票的有效票数近14万，「销烟为民——林则徐」以逾9万票高票膺选，与过去7届的当选者一样，他们一生的故事，都有精彩而留名历史之处，由此而衍生多元的价值，任选举者自行摘取，心中自有一把量尺，对学习国史、国学、国情与国安的教育上，会有所裨益。至于知识如何转移、民族情感与家国观念如何扎根，就看参与者心归何处、情义怎样安放了。

方是结束，正当开始。「希望它来，希望它留，希望它再来」，这句话出自钱锺书，指的是人类历史努力的希望与方向。林则徐为官，旨在为民谋幸福的一生，越艰苦越奋进，销烟未竟被朝廷怪罪，却是无怨无悔，一直被流放，一直是心系家国，将进入浩瀚无边、西出阳关无故人的新疆之路，昂然写下「苟利国家生死以，岂因祸福避趋之」的永续名句。

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林公在新疆伊犁4个多月，全部精力就投放在为民谋福祉的水利建设里头，只有苦劳，对功劳却毫不在意。4个多月的伊犁观察，又甚具远见的指出帝俄对我国西北的侵略为患，较东南的英国为大。为国为民，置荣辱与身死于度外，这是林公永远受国人可亲可敬可景仰之处。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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