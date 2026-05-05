庄嘉璐 - 以能动力破局躺平 以教育心筑梦未来︱津中乐道

身处瞬息万变的时代，青少年间蔓延的「躺平文化」，是教育界必须面对的课题。许多学生在压力下失去探索未来的勇气。如何唤醒学子内生动力，是学校的使命。作为校长，我深知领导学校不仅是维持营运，更是引领变革的领航者。我深信教育本质在于点燃星火，因此致力带领团队以创新实践，为学生注入前行的「能动力」，让她们重掌人生方向盘。

鼓励学生打破舒适圈

我们以正面管教为基石，鼓励学生打破舒适圈。初中生通过班级共建，建立归属感；高中生则获高度自主权，策划参与街舞、沙画等活动。（作者提供）

女校学生心思细腻，部分女孩因怕失败而退缩。为落实培育，我积极鼓励教师创新。2023年，我校3位老师参与「赛马会教师创新力量」，前赴丹麦及英国多间知名创新院校交流。受此启发，团队将正向班级经营概念引进学校，按校情大胆地调整教学时间，增设初中「Shining Time」班级经营与高中「Joyful Time」自主学习时段。

延伸阅读：郑淑华 - 让AI扎根爱德 成为祝福他人的力量︱津中乐道

我们以正面管教为基石，鼓励学生打破舒适圈。初中生通过班级共建，建立归属感；高中生则获高度自主权，策划参与街舞、沙画等活动。学生从怕输犹豫，蜕变为敢于尝试，养成「计划、行动、反思」的成长循环，印证了赋权学生的成效。

要真正破局「躺平」，必须重塑内在思维。为此，学校引入「心语计划」，以脑神经科学为切入点，教导学生认识「神经可塑性」。我们引导女孩明白，大脑回路可通过自我对话重塑。面对挫折时，她们不再被「我不行」的负面导航绑架，而是运用积极「心语」转化情绪，将「我失败了」转为「我只是还没成功」。这项训练大幅提升了学生的心理韧性，为能动力提供强大引擎。

延伸阅读：袁美玲 - 校园角落的足迹：让归属感深植每位同学心中｜津中乐道

教育是生命影响生命、唤醒与点亮的过程。作为校长，我深信每个孩子都有无限潜能，未来不应被一时挫败定义。学校努力凝聚师生共识，为女孩搭建身心灵的成长舞台。愿与教育同工坚守初心，以创新驱动改变，以正向滋养心灵，携手对抗消极浪潮，让青年学子怀揣能动力，勇敢奔赴灿烂未来。

文：庄嘉璐

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为德贞女子中学校长。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<