陈馨 - 心灵醉鸡锅︱直资育材

星期五下午，WhatsApp群组发出警报，急call晚上于尖沙咀见面，打边炉直落饮啤酒漫步海旁「Girls' talk」。收到这个讯息，我心知不妙，一定是群组中有人出了大事，要进行紧急心灵支援！

玩手机大

回想我们以前是「玩大」的，如今的小孩却是「玩手机大」，《失控的焦虑年代》一书说的就是如何让孩子重拾玩耍的健康童年，将是失眠阿麻一碗热腾腾的鸡汤。（示意图）

群组里的人是我教过的几位旧生，后来成为投契的朋友。她们有时视我为平辈，拉我进行一些疯狂活动；有时会视我为长辈，约我尽诉心中情。枱上摆满手切肥牛、脆鲩骨腩、黑毛猪、炸响铃、牛丸贡丸流心丸，她们大嚷要进行食物治疗。

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期间，Emma（阿麻）终于按捺不住：「我已经失眠两晚，神不守舍，不断做错嘢，今日畀上司窒我……」她是数码营销达人，熟悉所有社交媒体运作，因工作所需，终日手机不离手。她连珠炮发：「阿仔学校办五日四夜毕业露营，不让学生带手机，学校又不会每日向家长发放消息。君君（儿子）有湿疹，肠胃又唔好，已经两日两夜零沟通，相都没有一张，又不能通过手机GPS看他身处何方，激死我，又担心死我！」

真相大白，阿麻生怕今晚也会眼光光，因此急call我们一起陪她失眠。一身黝黑皮肤的乐儿是学界运动精英，由细到大通山跑，她安慰道：「如果学生出了意外，学校仲惊过你啦，无消息即系好消息，君君都六年班了，你放松啲。」说罢她向我打眼色，想我以「师长」身份为这个忧虑的妈妈定定惊。

我把响铃放入滚烫的醉鸡锅里，5秒钟即刻捞起，「阿麻，当年你哋读书时没手机没IG，去露营大家玩啤牌、煮饭仔、营火会唱歌，这些原始的快乐，以前好普通。但现在的细路只会独自在手机玩Cooking Mama，难得几日可以远离网络跟朋友相聚，你开心都来不及呀！」

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「直肠直肚」的乐儿接力说：「你有心事，第一时间约我们真人围炉，可见朋友相伴才是心灵鸡汤。这是君君成长的一步，你要放手，他才能走得更远。」

回想我们以前是「玩大」的，如今的小孩却是「玩手机大」，《失控的焦虑年代》一书说的就是如何让孩子重拾玩耍的健康童年，将是失眠阿麻一碗热腾腾的鸡汤。

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