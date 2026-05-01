陈瑞良 - 为培养孩子韧性 父母要先给予1种权利｜对的话语

某天小息，甲学生抢了乙同学的零食，其他同学纷纷指责甲学生是「小偷」。第二天，学校收到甲学生父母投诉，称孩子被同伴集体欺凌，要求学校严肃跟进，否则便会求助媒体……

如果想提升孩子的韧性，父母应该怎么办？示意图

某次考试，丙学生偷看邻座的答案，被监考老师当场识破，按规定把他记下过失。翌日，家长到校辩说学生回家诉说的「真实」版本并非如此，要求学校重新调查……

学校要处理的「案件」，虽然没有正式统计，但立案、查案、审案、判案……似乎已成为日常。家长的言辞用语往往是穿心的箭，带着先发制人的气势，恰似武侠小说中东方不败的绣花针，令人难以招架。投诉文化蔚然成风，老师在这连环快攻下，往往首当其冲，成为箭靶。当下的老师主要工作，早已不限于教学，更多是应接不暇的「案件」。

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古人有「经一事，长一智」的金石良言，如果每一次冲突、每一次犯错，都是孩子成长的契机，我们为何要急于筑起围墙，拒绝让孩子接受成长的洗礼？有谁想过我们为孩子筑起保护的围墙，同时也会狠狠地为他们关掉成长的大门。「捩横折曲」的诡辩智慧，那不会是温室的滋养，反而是牢笼的金锁。

我们都明白：井底之蛙无法想像大海的辽阔。没有经历过跌倒的疼痛，便学不会稳健的行走。当孩子习惯了所有问题都由父母代为解决后，我们可会联想到圈养动物因为生活的过度安逸而失去自力的本色？有没有想过，孩子也有学习面对自己的对错行为的权利？朱熹说：「苍茫生远思，憭栗起寒襟。」真正的韧性，从来不是在安稳中凭空练成的。假如连跌倒的权利都被剥夺，孩子又从何处学懂站起来的勇气？

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谁的人生没有弯道？如果孩子在童年只走过坦途，那么当他们要独自面对崎岖的山径时，能走更远、更高的山路吗？

文：陈瑞良

作者为保良局黄永树小学校长；偶会揭页，为沾书香；偶然爬格，聊以清心。

本文标题原为〈培养孩子的韧性〉。

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