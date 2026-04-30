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陈卓禧 - 企业急了 高等教育怎么办？｜卓言絮语

知识转移
更新时间：19:00 2026-04-30 HKT
发布时间：19:00 2026-04-30 HKT

本月上旬，在广州举行的一场粤港澳大湾区招聘会上，一间人工智能（AI）科企「不限学历」招聘AI岗位。「只问能力，不问学历」的做法近年在巨型科企逐渐流行，腾讯、字节跳动、吉利和华为等，都推出了向中学生开放的人才招聘和培育计划；在矽谷的Palantir，还有Google、Meta和OpenAI等，也有招聘高中毕业生或未完成大学学业的学生。

由「唯沙纸」变成「唯能力」

以吉利为例，招进去的中学生由相关业务的CEO或首席科学家亲自带教，直接切入新能源、AI和低空飞行等领域，正式入职后薪酬与大学生看齐。（新华社图片）
以吉利为例，招进去的中学生由相关业务的CEO或首席科学家亲自带教，直接切入新能源、AI和低空飞行等领域，正式入职后薪酬与大学生看齐。（新华社图片）

以吉利为例，招进去的中学生由相关业务的CEO或首席科学家亲自带教，直接切入新能源、AI和低空飞行等领域，正式入职后薪酬与大学生看齐。有专家认为，这种趋势并非否定大学教育，而是反映科技迭代速度与教育体系更新的时间差，倒逼社会改变人才观念，由「唯沙纸」变成「唯能力」。

延伸阅读：陈卓禧 - 数码年代好奇心要有界线｜卓言絮语

笔者今年从北京两会回来后，讲「十五五」规划主要就讲对高等教育和职业教育的冲击。内地高等教育要服务国家战略去培养人才，研究课题聚焦基础研究、原始创新、国家战略所需的「高精尖缺」科技、学科动态调整等，并且要求实行由企业主导的产学研深度融合。这些措施，都是为了缩小产业发展与教育之间的距离。

上周，Critical Communications Asia年度研讨会在香港举行，笔者作为专题讨论讲者中唯一高校代表，多次被同台讲者和主持问及怎样能为业界输送「可用」的人才。关键通讯（Critical Communications）是涉及公共安全、交通运输、工业与能源等需要高可靠、高安全、即时响应的通讯，对于具人工智能和网络安全能力的人才需求甚殷。而港专的答案是我们培育「使命必达」人才：掌握基础知识和具备专业任务能力，并有高度责任感和抗压能力的毕业生。

延伸阅读：陈卓禧 - 人工智能或可消弭高考压力｜卓言絮语

最近数据显示，香港逾8成雇主急需AI人才，超过6成雇主找不到合适网安员工。我们正处于一个科技进展超越人的应对能力年代，知识学完便过时，社会正由「学历导向」转向「能力导向」，家长和老师们，大家准备好了吗？

电邮：[email protected]

文：陈卓禧 

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

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