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林溢欣 - 我师故我在（下）｜中新学林

知识转移
更新时间：17:30 2026-04-30 HKT
发布时间：17:30 2026-04-30 HKT

冯教授是哈佛大学东亚系教授、中文部主任，2010年到中大履任讲座教授一职，记得还是炎热的10月，系方安排我和另一名研究生协助冯老师收拾书架。我们在他的办公室整理逾千本书籍，偶然他会抽一本点评数句，我们如获至宝。后来曾替教授买活络油，香港的潮湿天气使他双腿血气不通，行动多有不便。至我发表论文后，冯教授还鼓励我考博士，在那书籍环绕的办公室内指点了我研究方向。一席话如同灌顶真言，我走出中文系冯景禧楼，久久不能自已。

求学时回忆若有若无

香港中文大学荣誉退休教授冯胜利，曾任哈佛大学东亚系汉语应用学科教授及中文部主任。 （图片来源：中文大学网站）
香港中文大学荣誉退休教授冯胜利，曾任哈佛大学东亚系汉语应用学科教授及中文部主任。 （图片来源：中文大学网站）

硕士二年级，我将写好的《三国志》论文投稿到《中国文化研究所学报》，越级挑战，说得上不自量力。论文按评审机制匿名送至3位汉学界权威教授评议。数月后，研究所致电说论文已通过评核，这是我个人论文研究的最高成就。

延伸阅读：林溢欣 - 我师故我在（上）｜中新学林

后来有次活动聚会，辗转听闻其中一个评审专家就是张教授。那年他刚从中大荣休，回到美国加州栢克莱大学。孰真孰假难以考证，但当日3位评审的意见的确使我获益良多，知遇之恩不敢或忘。

一人自有一人的际遇。后来，我投身社会工作了，很多知识都随时间逐渐没有了印象。但老师的身教言教，却是越来越鲜明。毕业后数年回中大，刚在图书馆附近停了车，远远便看见冯老师的身影。样子清瘦了，扶着一根手杖。我匆忙上前问候，才知道他的双腿情况恶化了。

再后来，我的一位学生想从港大转读中大，我将此事告知冯教授，他欣然应允撰写推荐信，还说起当年替他上架书籍一事。电邮末补上一句，他快退休了。这故事，只盼我的这位学生看了，更明白个中的难能可贵。

延伸阅读：林溢欣 - 写于文凭试开考之后｜中新学林

因着这文的缘故，我将很多授业老师的回忆重新整理了一遍。想起了很多的当初，也想起了很多的不知所终。那段如烟似水的求学时光过后，记忆反反复复、若有若无。典故、际遇、生命中的顺逆，倒似是一泓清水，虽见涟漪，却也照亮了很多人和事。年月以后，也就越加明晰，更见鲜明。

电邮：[email protected]

文：林溢欣 

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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