钟华仁 - 游戏的精神｜书识世界

2022年底，西西逝世后，遗稿由好友何福仁整理及安排出版，让广大读者得以阅读。其中「西西遗作」系列不知不觉已出版了8册。看见台湾洪范书店于2019年出版的《我的玩具》有续作推出，笔者不胜欣喜。

《玩具和房子》

《玩具和房子》延续《我的玩具》的主题，围绕西西收藏的玩具和日用品，生活气息浓厚。西西写物件，更写它们背后的故事，细腻动人。如〈亨利吧〉，父亲曾是球队教练，西西因而爱上足球。小时候，她会跟父亲到花墟球场，在场边跑步，待球员练习完毕一起去茶楼。点滴回忆，成为制作微型屋「亨利吧」的契机。又如〈茱萸〉，家庭成员各有专属的彩瓷饭碗，但随着亲人逝世、搬迁，「碗的主子还有谁会回来同桌吃饭？父母当然不可能了，其他的碗也渐渐失去了它们熟悉的温暖的手」，令人感伤。

一些意想不到的物件，在西西眼中也可以是玩具。像〈把手〉，抽屉把手有藕片、棋盘等百变造型，教人眼界大开；又如〈童话〉，朋友赠送的意大利文绘本，收录4篇故事，西西对照卡尔维诺编写的200篇童话，「像寻宝游戏」，自得其乐。

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有些文章与众同乐，引领读者体验异地风情。如〈阿美许人〉，通过朋友送她的布娃娃和小册子，道来阿美许族特殊的生活形态——社区互助互惠、摒弃电力、孩子接受8年教育后不升读大学等。有些文章则如同博物志，介绍珍奇的事物。

书中处处可见西西对万物有情。如〈动物园〉从猴子玩具引起，介绍金丝猴、长臂猿等的习性，提出对相对理想的动物园的看法。〈夜游园〉批评传统动物园及游人「虐囚」，指出动物的尊严与权益应受到尊重，表现对动物的关怀。

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西西对玩具同样有独特的见解，反对框框和教条。〈树屋〉鼓励大家动手做，玩大变身。〈填色〉提出不赞同让儿童填色，认为会扼杀创意。因为热爱玩具，西西寻根问底，甚至成为专家。如〈八十分〉，西西把Kewpie公仔细分为头发、五官、四肢、肚脐、膝盖线等项目，细致地评分，点出原版极高的制作水平。

西西说：「多作无益之事，得遣有涯之生。」阅读本书，我们仿佛参与了西西所说积极的、有意思的游戏。

文：钟华仁

作者是资深出版人，与大家分享结合时事话题的好书。

本文标题原为〈游戏的精神〉。

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