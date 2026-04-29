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李浩然 - AI时代 价值观教育的逼切使命｜学友智库

知识转移
更新时间：19:00 2026-04-29 HKT
发布时间：19:00 2026-04-29 HKT

2022年11月，ChatGPT的问世令人工智能（AI）正式走入公众视野，人力将会被AI取代、传统教育不合时宜等各种疑问与忧虑接踵而至，掀起一场由科技引领的教育变革。AI能为以往被指重复、乏味、单向的教学模式注入动力，解决「如何学」的问题，但无法回答「为甚么而学」、「何谓对错」等问题。例如学生利用AI生成一份阅读报告，忽略真正阅读、学习的过程，偏离了阅读报告培养阅读习惯、理解能力的原意，更没有老师、家长教导学生判断AI生成的「标准答案」正确与否。

在AI世代，价值观教育仍然非常重要。示意图
在AI世代，价值观教育仍然非常重要。示意图

教育局早前发布《价值观教育课程架构》（2026）（课程架构），阐明了价值观教育在AI时代下的重要性。课程架构清晰指出要培养学生媒体和资讯素养，当中涵盖AI素养，让学生掌握科技应用知识并尊重知识产权；学会自律和自我保护，以正确态度使用资讯科技和社交媒体；建立正确价值观和态度，在使用互联网及各类科技工具时避免抄袭、造假或歪曲他人成果，尊重他人的名誉和个人私隐。

延伸阅读：陈月平 - 校长与学生共进午餐 感受校园温情｜学友智库

这些方向旨在培养学生在AI时代下具备慎思明辨、理性分析、评鉴和判断的能力，确保学生具备数字素养，能安全、正确使用AI和资讯科技。

唯有夯实价值观教育，才能在AI时代下成就德才兼备的新一代。AI是遵循人类设定程序与规则运行的工具，计算后的结果与判断背后是冷冰冰的数据与公式，无法与学生构建情感连结，在遇到逆境时给予关怀、爱护与陪伴，教导学生感知生命的重量，更遑论在善与恶之间、利益与良知之间作出人性的选择。

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我们需要价值观教育填补AI无法替代的人文精神，从师长教诲中，从校园生活中，润物细无声地为学生建立正确的价值观和态度，例如道德判断力、抗逆能力等，这是学生面对将来人生抉择的预备课，也是AI无法取替人类的本质所在。电邮：[email protected]

文：李浩然

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为课程发展议会价值观教育常务委员会主席、学友社主席。

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