李卓翰 - 忍一时风平浪静 退一步海阔天空｜家长教室

在亲子关系中，父母与孩子之间的冲突往往比想像中复杂。父母出于关爱，希望孩子听话、守规矩；而孩子随着成长，则渴望表达自我、争取自主。这时候，父母若能实践「忍一时风平浪静，退一步海阔天空」，不仅能化解僵局，更能通过「有效的聆听」为关系带来转机。

我愿意听懂你

在聆听过程中，我们要放下「辩论员」的身份，收起那句准备冲口而出的「但系」。（示意图）

很多父母习惯以权威压制，例如一句「唔好顶嘴」或「照我讲嘅做」，虽然能即时止住争论，但孩子的感受却被掩盖。真正的退一步，并非放弃管教，而是放下「必须赢」的执着，先成为孩子的「专属听众」。

聆听的第一步是「留白」。当孩子情绪激动时，我们不必急于纠正是非，而是先蹲下来，让眼神与孩子平视，用温和的姿态告诉他：「我喺度，你可以慢慢讲。」

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在聆听过程中，我们要放下「辩论员」的身份，收起那句准备冲口而出的「但系」。尝试运用「反映式聆听」，例如说：「我见到你依家好激动，系咪因为觉得件事好唔公平？」当孩子感觉到自己的委屈被「看见」且被「接纳」，那份紧绷的情绪才会真正风平浪静。

而在孩子成长的过程中，难免有不成熟的表现。父母若事事挑剔，容易令孩子觉得压力过大，甚至产生反抗心理。若能在不涉及安全与原则的情况下，给予孩子解释的机会，而不急于否定，反而能培养他们的责任感。这种「退一步」的信任，是建立在「我愿意听懂你」的基础之上。

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忍一时，是给孩子表达的机会，让情绪有出口；退一步，是给孩子成长的空间，让理解有深度。父母若能掌握这份聆听的智慧，就能在冲突中保持弹性，既守住底线，又不失温度。亲子矛盾将由对立转化为连结，最终，父母与孩子都能在互相尊重中，共同拥有更广阔的天空。

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文：李卓翰

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为李卓翰先生。

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