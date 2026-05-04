6作家合撰《人间异册》 妖怪也有温度｜开卷乐

短篇小说集《人间异册》是继《背脊向天》后，以同样配置、不同作家班底合撰的第二部曲。麦树坚、谭颖诗、赵晓彤、徐焯贤、李日康、余婉兰6位香港作家，以「鬼神妖怪」书写香港地景，展现了他们对妖怪的独特切入点。

反映在地集体意识

《人间异册》的首三篇作品，包括〈狐狸峡〉、〈家窖〉、〈翠屏〉，均以香港公共屋邨为背景。屋邨历史悠久，且人口稠密，常在都市传说中被想像成「异空间」，如〈狐狸峡〉中不存在的楼层。（作者提供）

麦树坚的作品〈狐狸峡〉，以昔称狐狸峡的荃湾和宜合为背景，描绘由动植物演化而成的妖怪世界。作品打破传统成见，笔下的狐狸精并非妖艳女性，而是阳刚、粗鲁的「胡大哥」。这位统领角色形象强悍，为被逼上绝路的本土动物发声。

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作者在阅读《阅微草堂笔记》时发现，由狐狸幻化而成的妖怪，性别都难以界定，有些从气魄上甚至显得具有雄风，并非所有狐狸精都是常人认为的阴柔和妖媚。

除了性别规范的突破，〈狐狸峡〉亦模糊了善恶的绝对界线。妖怪不再是单纯的邪恶化身，而是与人类一样拥有自主意识、正邪并存。在争取公义的过程中，他们亦有自私与伤害他人的时候。妖怪的角色更立体之余，也更能令读者感受到妖怪与人一样，有血有肉。

徐焯贤写的〈蒸发〉，以经历多次婚姻的老人与女侦探为主轴，风格偏向侦探推理。故事通过对话拆解案情，并揭露对话者与案件的关联。故事另一精妙的安排，在于角色的命名。除女侦探及3位女角有单名，其余角色皆无姓名。

此外，故事引入「返老还童」的灯塔水母，4位女角的关系，像是前世今生般如幻似真地交织，就像灯塔水母，把同一个生命不断延续轮回，展现了〈蒸发〉的神怪之处。

《人间异册》的首三篇作品，包括〈狐狸峡〉、〈家窖〉、〈翠屏〉，均以香港公共屋邨为背景。屋邨历史悠久，且人口稠密，常在都市传说中被想像成「异空间」，如〈狐狸峡〉中不存在的楼层。

都市传说未必为真，但它反映着真实的在地集体意识——这是由不同辈份、居住在不同地区的人建立而成的。虽然灵异元素令人恐惧，但众人围绕着这个话题展开讨论，也会因熟悉的共同感受而拉近距离。

香港电台文教组节目《开卷乐》逢周六晚上8时30分至9时，港台第二台播出。

原文标题为〈妖怪除了恐怖，也有其独特的温度〉。

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