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赵梓铭 - 漫步的史观｜青史劄记

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-27 HKT
发布时间：18:00 2026-04-27 HKT

城市漫步（Citywalk）是近年兴起的浪潮，更有《城市散步学》一书剖析背后的哲学。笔者在外旅行、考察时，也惯常将一段行程留白，漫步当地街头，探寻一座城市的故事。

城市漫步

荷李活道作为旅游热门景点聚集地，不止有文武庙、前中央书院校舍（今PMQ元创方）、前域多利监狱（今大馆），沿此漫步，转入水坑口街，留意其英文Possession Street，细究便会发现这里是1841年英军占领香港时登陆点。（资料图片）
荷李活道作为旅游热门景点聚集地，不止有文武庙、前中央书院校舍（今PMQ元创方）、前域多利监狱（今大馆），沿此漫步，转入水坑口街，留意其英文Possession Street，细究便会发现这里是1841年英军占领香港时登陆点。（资料图片）

试想每日上学上班，点对点移动，习惯了高效却重复乏味的路径，实则是被城市空间所规范。但城市最真实、最多样的面向，往往藏身于那些被主流动线忽略的隙缝空间里。城市里步的过程，本质上就是一场个人与城市空间、社群的深度对话。一个不起眼的路牌设计、一片旧建筑的砖墙，这些点滴琐事汇聚成我们的日常。

荷李活道作为旅游热门景点聚集地，不止有文武庙、前中央书院校舍（今PMQ元创方）、前域多利监狱（今大馆），沿此漫步，转入水坑口街，留意其英文Possession Street，细究便会发现这里是1841年英军占领香港时登陆点；再转入差馆上街，这里曾是香港第一座警署（差馆）的所在地，殖民政府是如何将监控力量插入华人社区呢？更琐碎的探索方向，如古董店与画廊、壁画的并存看社区转变，街道空间设计看殖民者对华洋社区的规范。

延伸阅读：AI大潮下的历史教育 如何确保资讯真确性？｜青史劄记

在学习经历上，最接近「城市漫步」的应是实地考察。然而，学校安排的考察往往带有强烈的目的性：我们被带往特定的座标，被要求观察并反思预设的课题。历史研究亦然。我们所学习的历史是由人书写的，因此必然带着主观的叙述角度、特定的史观，以及史料的限制。

以殖民史研究为例，近年历史学家便意识到传统史学界依赖殖民地部档案的局限，譬如档案往往按照行政管辖区域分类，而忽略了背后复杂的人文、经济与自然的空间。因此，历史研究的演进，要靠历史学家不断用新的材料、新的诠释角度去解答不同历史问题，如同城市漫步随心而行，靠求知欲下不期而遇的探索，能让我们意外挖掘不少惊喜。

那么，当我们下次漫步街头，或许不止是散步，而是在以自己的脚步，改写城市被呈现的方式。

文：赵梓铭 

作者为国史教育中心（香港）青年组成员，现就读香港浸会大学历史系。

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