笨泥爸爸 - 跨越鸡公岭｜父中作乐

年轻时的我，喜欢率性而为，工作和生活都没有长远打算准备。可是儿子出生后，身为父亲的我，开始事事计算，找床位、选奶粉、拣学校，都经过一番考量，连转职都希望觅得一份跟育儿有关的工作。如今儿子长大足以独立，我又蠢蠢欲动想寻回那些年任性的我。

感谢育儿经历

朋友听到我一个人上山，劝我小心，可是都来不及了，因为告诉他们目的地时，我已身处山脊之上，没有退路了，同时也明白到任性的代价。（资料图片）

第一个计划是登山，我把几个一直好想去的山名记下，希望逐一征服。朋友知道我的计划，细问时间地点详情，看看可否同行，但都被我一一婉拒。原因很简单：我想随心而行，哪天兴之所致，拿起背囊便动身，若要跟队友从长计议的话，大都不能成事。

上月我挑战鸡公岭之前，一连发生几宗行山失踪事件。朋友听到我一个人上山，劝我小心，可是都来不及了，因为告诉他们目的地时，我已身处山脊之上，没有退路了，同时也明白到任性的代价。快闪独行，我犯下行山三大忌：没戴帽、没带食物和穿黑色衣服。

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是日天阴，我看到密云，却忘了紫外线。鸡公岭光秃秃的，鲜有树木，中途我饿着肚皮，躲在仅有的大石阴影下，累得连连喘气，真心后悔。幸好，我还仅存意志和水。

来到最高峰下的山坳，路程过半，遇到一群人裹足不前在密密讨论。原来，其中一位中年女士貌似挺不下去，他们正在商量是否需要求援。人群中看似有富经验的登山教练，所以我并不担心，也无能为力，只能默默为她和自己祝福。

继续向东行，西斜的太阳在背后「毒打」我。越过高峰后，以为最艰难的时刻已过？错，在体能下降和脚软的情况下，面对的是无尽的下山沙石烂路。9公里空间和5个钟头时间，最后我用意志挺过去，成功跨越脚下和心里的一座大山。

回程车上，我想着的是一大罐可乐，以及感谢20多年的育儿经历，多多少少成就了自己不凡的勇气和意志，当然还有少许运气，下次我一定会准备妥当。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

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