张锦芳 - 向儿童露体也是性侵犯行为｜护苗信箱

张教授：

我有一位女亲戚，与两名分别读小学及中学的女儿，以及男友同住。其男友经常在家中一丝不挂走来走去，令两名女童经常看到其赤裸的身躯；又或者当她们在房内更衣时，他无故冲入房间。请问他的举动是否已构成性侵犯呢？

周小姐

性侵犯有「接触性」及「非接触性」之分。示意图

张教授答：

性侵犯的定义是在对方不愿意的情况下进行的性行为，包括「接触性」及「非接触性」。若对方是儿童，即使他们表面上同意，这样的行为依然属于违法。因此，这名女亲戚的男友可能已经犯下3项性侵犯罪：

露体：他在家中赤裸走动，这样的行为在未经同意或在无法逃避的环境下，会使他人感到尴尬和不安，属于「非接触性」的性侵犯。 窥看：他无故闯入女童的房间，这是故意让对方无法防避的行为，属于强逼窥看，侵犯了她们的隐私权。 儿童性侵犯：由于儿童受到法律的特殊保护，他的行为是完全不可容忍的。

这名女亲戚的男友的行为对孩子来说极为不适当，因为她们可能无法理解这种行为的意义，且可能会感到困惑或不安。当女童在房内更衣时，他的闯入行为明显侵犯了她们的隐私，这不仅是对她们身体的侵犯，还可能对她们的心理健康造成负面影响。

建议女亲戚应该与男友进行开诚布公的对话，让他了解这些行为对孩子的影响是不可接受的。如果他无法改变行为，应考虑不再与他同住，并在必要时向相关的保护儿童机构报告此事，以确保孩子的安全。

总之，这名女亲戚的男友的行为不仅不合适，还可能构成法律问题。女亲戚应将保护孩子的安全和心理健康作为首要任务，确保她们生活在一个安全和健康的环境中。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

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