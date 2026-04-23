李建文 - 心怀天下 拥抱未来｜墙角寒梅

4月21日，笔者与吴嘉恩助理校长代表伍少梅中学一同参与了「第十四届内地与港澳课程教材研讨会」。这不仅是一次学术的交流，更是三地对未来教育的共同展望。回望历史，课程教材研讨会始于 2001年国家教育部与香港教育统筹局签署的会谈纪要，历经二十多载，今年澳门正式加入，标志著内地、香港与澳门教育协作迈入「三方联动」的新里程。

培养心怀天下胸襟

一位平时沉默寡言的男生，在为长者安装产品时，眼神中流露出被认同的光芒。这种将「同理心」与「孝道」融入科技研发的过程，正是我校提倡「科技向善」的最佳体现。（示意图）

本次研讨会的主题聚焦于「共育未来—智能时代课程建设与人才培养」，强调价值观教育与科学创科教育的结合。

面对人工智能与大数据的浪潮，香港教育界专注于硬体（Hardware）的更新与软体（Software）的应用。我校在此基础之上，进一步建构了「心件」（Soulware）教育框架，培养学生的心灵素养与人文关怀，帮助学生在未来站稳脚跟。

我校向三地的同侪介绍了学校的跨课程融合实践。以「希耆」乐龄科技课程为例，学生在科学与 IT 老师的指导下，学习物理工学与感测器编程，设计出智能防跌拐杖。然而，技术只是工具，真正的转变发生在学生带著发明走进长者家中的那一刻。一位平时沉默寡言的男生，在为长者安装产品时，眼神中流露出被认同的光芒。这种将「同理心」与「孝道」融入科技研发的过程，正是我校提倡「科技向善」的最佳体现。

此外，我校的「Farmunity 水耕苗社」也引起了热烈讨论。学生不只是在温室里学习科学知识，更在蔬菜丰收后，亲手包装并捐赠给社区内的独居长者。这种从「学习」到「实践」再到「回馈」的闭环，让价值观教育不再是枯燥的说教，而是如盐入水般，无缝渗透在学生的生命经历中 。

教育是一场生命影响生命的旅程。此次北京之行，让笔者深刻体会到，尽管背景不同，但三地的教育者都拥有同一个梦想：培养每个学生从容面对未来挑战的能力。笔者相信，只要为学生安装强大的「心件」，培养「心怀天下」的胸襟，他们定能在智能时代的浪潮中，绽放出属于自己的光芒。

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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