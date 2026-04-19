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陈许华 - 灵魂之问：教育能触及那不可测的深处吗？｜教评心思

知识转移
更新时间：12:00 2026-04-19 HKT
发布时间：12:00 2026-04-19 HKT

人有没有灵魂？在这复活节的「生」遇上清明节的「死」之际，我不禁重新思考这个古老命题。现代科学虽无法证实或证伪灵魂的存在，但几乎所有人类文明都以某种方式肯定了它——只是定义不同。栢拉图将灵魂比作马车，理性驾驭着意气与欲望；《创世记》说上帝将生气吹入人体，人就成了有灵的活人；中国传统讲「魂魄」，魂气归于天，形魄归于地。近年来，中国创建世界最深最大暗物质实验室，又将这个古老的命题崭新地呈现在人类面前。或许，人类对这个问题的追问本身，就是我们之所以为人的标志。

教育是灵魂的安顿

教育不止是填补脑袋，更是灵魂的安顿。在生与死的对话中，或许我们才能更加领悟活着的意义。（示意图）
教育不止是填补脑袋，更是灵魂的安顿。在生与死的对话中，或许我们才能更加领悟活着的意义。（示意图）

那么，教育该加入灵魂教育吗？我的答案是：需要，但要以正确的方式。

英国教育家夏洛特．梅森认为，孩子不仅有身体和心智，还有「属灵的生命」——不是狭义的宗教教育，而是对美、真理、良善的感受能力。灵魂教育关乎更根本的问题：我是谁？死亡意味着甚么？

灵魂教育可以体现在文学、艺术与对话等多方面。读杜甫「国破山河在，城春草木深」，感受苦难中对家园的爱；读《小王子》，思考「真正重要的东西，眼睛是看不见的」。当孩子问「人死了去哪里」，不给标准答案，而是反问「你觉得呢」来训练孩子认真对待生命的终极问题；芬兰的课堂里还设有「发呆时刻」，留有空间给孩子，体会对内在生命及灵魂的尊重。这些作品或安排不会告诉学生灵魂是否存在，但会让他们触摸到超越物质与功利的事物。

我想，我们不是一定要在教材中写上「灵魂教育」4个字，只需要在教育中恢复那些被遗忘的维度。当孩子蹲下来看一朵花，不是为了交作业——那一刻，灵魂教育已经发生；当我们安静欣赏一首莫札特钢琴协奏曲——那一刻，灵魂教育已经发生；当学生分享扫墓时想念亲人而哽咽，全班静默聆听——那一刻，灵魂教育已经发生……

是啊！教育不止是填补脑袋，更是灵魂的安顿。在生与死的对话中，或许我们才能更加领悟活着的意义。

文：陈许华 

作者为汉迪国际幼稚园校长、教育评议会执委。

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