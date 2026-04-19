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笨泥爸爸 -挑战鸡公岭｜父中作乐

知识转移
更新时间：18:00 2026-04-17 HKT
发布时间：18:00 2026-04-19 HKT

上期说过：「登此山就如养儿育女一样，既踏上了征程，那便把你所有勇气和力气都拿出来，一往无前。」说的山就是最近登上的鸡公岭。字数所限，其实还有下一句：「准备工夫十分重要。」这次登山，我发现自己勇气和力气俱备，却疏忽了准备工夫。

鸡公岭在呼唤我

跨越鸡公岭的整条路线长约9公里，最高点为585米的罗天顶，需时约5小时。（资料图片）
跨越鸡公岭的整条路线长约9公里，最高点为585米的罗天顶，需时约5小时。（资料图片）

过去多年的育儿时光，我经常刻意制造一些挑战给自己，例如砌一副复杂的模型、参加不同的比赛，然后高调向儿子宣称「一定成功」，无论最后结果如何，都可以作为「胜不骄、败不馁」的模范。我喜爱的活动——「行山」，自然成为示范项目之一。可是，儿子已长大成人，需要展示的机会已不多，重新燃起这次挑战，可以说是「鸡公岭在呼唤我」。

近年经常相约到旧同学家中耍乐，他居于元朗某豪宅，步出露台可看到鸡公岭的壮观全景，我每次都忍不住拍摄大量影片和照片。后来发现有一个「北部都会区」短片及摄影比赛，我把素材剪辑参赛，侥幸获得优异奖，注定今年我和它的缘份已到，于是立下决心上山走一转作为庆祝。

3月某天天气晴朗，刚巧有朋友饭局爽约，灵机一触，决定上山去！跨越鸡公岭的整条路线长约9公里，最高点为585米的罗天顶，需时约5小时。我收拾行装，大清早搭乘港铁到锦上路站，转乘巴士到逢吉乡，步行10多分钟到达山径入口。我经常收看行山KOL视频，对这个起点的景象十分熟悉，心想终于有幸真人用脚踏上。

在初段一小时里，气温不高，山坡不陡，游人不多，风景怡人，体力充沛，一切安好。我沿途边行边拍片，仍信心满满可以轻松完成任务，更在社交媒体实时分享相片和感受。以为朋友会羡慕赞赏，怎知大部分反应是：「咁大胆一个人行山？小心啲㖞！」

在往后的几个小时，我真心后悔，而且醒觉到自己犯了行山3大错处。下期再述。

文：笨泥爸爸 

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

延伸阅读：

笨泥爸爸 - 征服鸡公岭｜父中作乐

笨泥爸爸 - 快乐的绘画比赛｜父中作乐

 

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