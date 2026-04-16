林溢欣 - 写于文凭试开考之后｜中新学林

找一个开始的动机，可以极其宏大，也可以极其渺小，更多时候不过是一个足以让人迈前一步的时机。

努力装备自己

有人努力读书是为了机师梦，有人为了名牌大学，有人为了将来救人济世；也有人埋首苦读，不过因为身边恰好有同路人，又或是因为成长的过程除了读书，无事可干。（资料图片）

正如人开始健身，可以是因为一个健美比赛，可以源于旁人的一句嘲笑。但更多时候，可能是因为楼下新开了一间健身室，你每天走过，与很多不同身材的人擦身，而今天店员刚好递上一纸单张。又或是你正面临人生的低谷，刚好坐在对街的咖啡室，然后你觉得是时候让身体承受更大的痛，去盖过近来的心力交瘁，期望用更多的疼痛治疗自身，于是你走进健身室……

努力装备自己，然后考进大学，是痛苦的事，不亚于健身。健身是身体上的痛，读书是脑袋受的罪。但两者都考验我们的意志，需要我们咬牙切齿去完成。有人努力读书是为了机师梦，有人为了名牌大学，有人为了将来救人济世；也有人埋首苦读，不过因为身边恰好有同路人，又或是因为成长的过程除了读书，无事可干。

但其实，也可以因为时机，因为文凭试开考了，余下的时间终于有目可见，而且能够清晰倒数。中四刚好两年，中五刚好一年，扣掉作息放假，每一科的时间都能够清楚计算，并且说得上「时日无多」。

而这个原因，足够让你停下反思，是否已经错过了很多时光，而余下的日子已然不容蹉跎？然后调整自己的步伐，走上另一条赛道。年头你也许曾有过雄心壮志，新年假期时也许同样订下过全年计划，但太多的错过，生命依然如常，而时间从不等人。

这天是文凭试开考中文科的日子，很多人略过序不看，你也许只是刚好停驻这页看到这里。也有不少新的同学因缘际会，走进我的课室，然后我们在文字里先行遇上。但不论如何，都是一个契机，都是一个值得我们迈步前行的理由。

要令未来的自己不后悔，就让今天的自己先承受苦痛。文凭试不是一辈子的比赛，前路既然有尽，今天只管前行。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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