李建文 - 每个孩子都潜能无限｜墙角寒梅

教育从来都不是一项短期的任务，而是一项继往开来的终身事业。在这条漫长的教育路上，天主教慈幼会伍少梅中学的教育工作者始终抱持着一个无比坚定的信念——「每个孩子，都拥有无限的潜能」。

小种子课程

课程让学生变得「自信」，相信自我价值；也教会他们「同理心」，学会拥抱与理解身边的不同。（示意图）

为了让这群充满潜能的种子茁壮成长，伍少梅中学与非牟利健康教育组织Be Priceless成为了同行者。今年是双方携手并肩的第三年，笔者深刻体会到，彼此正为了同一个信念努力。Be Priceless由梁子杏医生创立，深信每个生命皆「无价」。他们致力支持儿童在可持续、共融和公正的环境中茂盛发展，通过凝聚社区力量，开发具转化意义的教育方案，目标纯粹：「提升儿童的福祉与安全，特别是针对那些面临高风险环境的孩童。」

适逢Be Priceless成立10周年，他们于4月12日举办了别具意义的慈善音乐会，吸引众多学生、家长与教育同工热烈响应。大家在欣赏动人乐韵之余，一同见证机构10年来用心守护孩子的发展轨迹，更深刻体会未来该如何携手提升儿童与青少年的福祉。

说起伍少梅中学与Be Priceless的合作，就不得不提他们早于2015年便精心开发的「小种子课程」。这3年来，「小种子课程」在伍少梅中学落地生根，Be Priceless的专业导师们连续为我们校内的学生开办课程，帮助他们茁壮成长。

课程采用循序渐进的方式浇灌学生的内心。它让学生变得「自信」，相信自我价值；也教会他们「同理心」，学会拥抱与理解身边的不同。这使每次课程别具意义，不仅让学生累积实用知识，更在校园营造出充满安全感的环境。导师通过互动与引导让学生肯定自己，真切感受到：「我是被重视的，我拥有改变自己的力量。」

未来的道路或许充满未知，但只要教育工作者坚守初心，用心发掘每个孩子的无限潜能，他们的未来定能绽放耀眼的光芒。愿每一颗「小种子」都能长成参天大树，活出属于自己的精彩人生！

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文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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