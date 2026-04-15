何汉权 - 家｜教育现场

小时候，看巴金的写实、写时代小说三部曲：《家》、《春》、《秋》，家道衰落、时代颓唐、国家腐败，淡笔轻写，却让读者苦苦求索，一个难以复原的美好答案，那就是「家庆国幸」。巴金的「激流三部曲」，成书在国事最艰艰的苦难岁月，中国对外要应付日本军国主义发动越来越疯狂的侵略，并加之扶植东北伪满、南京汪伪政权，以为分化其时财力军力都疲惫的国民政府，国破家亡，危在旦夕。8年全民抗日战争，据统计，每3个家庭中，就有一个家庭的一位成员乃至全家葬身于侵略的火海中。

两岸一家亲

早前，中国国民党主席郑丽文率国民党访问团参观北京故宫博物院。（新华社图片）

天佑中华，8年全民抗日战争终于成功，但不幸地，国共内战随即展开，历史与人民选择了中国共产党，1949年10月1日，中华人民共和国正式成立，国民党败退台湾，中国本可乘胜借势收复台湾，但美国与其盟友，独霸全球之心，昭然若揭，极不愿意中国有完全统一并强大的机会，于是趁韩战爆发，美国派遣第七舰队驻守台湾海峡，阻截中国的统一。

海峡两岸快走入80年，世界政经军的力量遽变，以中国今日的综合国力，足可武统台湾，但免不了兵凶战危下的家散人亡，因此，以和平促统一，相信是国家统一政策的主旋律。国家主席习近平近日接见国民党主席郑丽文，就多次提及「家」，包括一家人有话好好说、有事多商量，要守护共同家园；又认为家和万事兴，两岸一家亲，常常回家看看。确实，台湾绝大部分家庭的根，很易追寻，都在中国大陆。

期望当今台湾的执政民进党，特别是领导人赖清德，要记得祖先祖籍的存在，要有血浓如水、家国为念的从政思维，扬弃「台独」，避免将台湾人民拖入泥泞沼泽里，更不要为着一己政治权力的私利，扯着日本与美国的大腿不放，以为是贴身的镇痛兴奋膏，说实在，日本、美国等地，从来都不是「台独」分子的家。历史说明，日本要的是吞噬连台湾在内的全中国，而美国的伟大，要的是称霸全世界，「台独」向来都不是他们杯中的茶。

从中国历史发展看，特别是近代以来，中国大陆与台湾休戚与共是常态，两岸都是黄皮肤黑眼睛的中国人，是一家人，可亲可爱可敬。中华民族伟大复兴，彼此有同感、共鸣、共荣，也有共同的责任维护与促进。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

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