苗延琼 - Ava成为家中的出气袋｜苗想teen开

那一年，Ava读中四，16岁。「你又吃这么多？你知不知道自己有多胖？」母亲语气冷淡而尖锐。Ava低下头，她面前不过是半碗饭。「我饿。」她轻声说。「七分饱就够。」母亲伸手将碗拿走。那一刻，Ava感到的不止是饥饿，而是一种被否定的存在感。

Ava为了满足母亲的愿望，强行减少食量。示意图

家中气氛长期紧张。父亲强势而暴躁，母亲情绪反复操控欲强，时常将自己的不满转嫁到Ava身上。「你能不能乖一点？你不知妈妈多苦？」母亲有时会对她说，「你是这个家最懂事的，你要帮我。」Ava点头。然而，她其实只是一个仍在成长的孩子。

渐渐地，她开始减少进食。最初只是「不太饿」，然后变成「我可以控制」，再后来，这种控制带来一种异常的安全感——至少，她的身体是听从她的。「你瘦了，变得很好看。」同学无意间说。那是她第一次因为「变瘦」而被肯定。她开始计算卡路里，刻意回避进食，反复照镜检视自己的身体，「还可以再瘦一点。」

某天，Ava在学校突然昏倒，再次醒来时已在医院。医生指她出现心包积液，情况危急，若再延误，可能危及生命。「你是不是想死？」母亲在病床旁质问。她望着天花板，没有回应。她自己也不确定，那究竟是想结束生命，还是只是想从痛苦中消失。

一次心理评估中，心理学家问：「如果你不再这么瘦，会发生甚么？」Ava说：「没有人会在意我。」护士将营养补充饮品递到她面前，她本能地抗拒。「我不想变胖……」护士语气平静地说：「你现在不是面对变胖的问题，而是生死。」

后来，Ava到美国升学。环境改变，压力来源减少。没有人持续批评她，也没有人将情绪投射到她身上。她开始恢复进食，逐步建立对身体与自我的新理解。她开始明白，存在的价值不需要通过极端的控制来证明。

多年后，Ava已40多岁。当她回顾那段经历时，语气平静而克制。「那时候，我以为控制食物就等于掌控人生。」她淡淡地说，「其实，我只是太渴望被爱。」对方问她：「那现在呢？」「现在我仍在学习如何好好活着。」

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文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

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