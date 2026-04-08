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李建文 - 全力以赴无愧无悔｜墙角寒梅

知识转移
更新时间：15:00 2026-04-08 HKT
发布时间：15:00 2026-04-08 HKT

复活节假期结束，香港中学文凭试笔试于今天正式开考，首科为视觉艺术，紧接着核心科目陆续举行。文凭试的紧张气氛，让考生倍感压力，压力往往源于自我的要求、师长的期待、对失败的恐惧和对未来的担忧等。

平和心态面对文凭试

不要把文凭试当作你过去12年学习的总结，学习的意义在于知识的累积、养成习惯和拓展视野。（资料图片）
不要把文凭试当作你过去12年学习的总结，学习的意义在于知识的累积、养成习惯和拓展视野。（资料图片）

笔者从事教育20多年，除了自己是过来人外，也见尽过考场百态。面对这场重要的考试，请大家回顾过去6年的学习经历，吸取失败的教训、归纳成功的秘诀，建立一颗坚强的心。还有，健康的体魄十分重要，大家要「吃好、睡好、心情好」，均衡饮食、适量运动、充足睡眠，以最佳状态应试，才能发挥真正的实力。

进入考场前，比起一目十行地阅读笔记，不妨闭上眼睛，深呼吸，将脑海里的杂念和不安情绪排空，以自然的态度迎接考试。开考后，阅卷答题时保持专注，冷静分析，合理地分配答题时间，先做有把握的题目，建立自信心，再回去处理较难的部分。考完一科后，不要对答案、过度回想，不纠结已过去的事情，专注下一科的准备。只要以平和的心态面对，你会发现，考试过程没有想像中漫长难熬，一步接一步，就走过去了。

笔者不认为考试是孤独的，家长、老师和学校是考生最强的后盾。请家长和老师保持稳定的心态陪伴考生，考试期间不宜过度关心或询问考试表现，避免无意间为他们带来压力，同时要接纳他们不稳定的情绪，倾听其烦恼，多给予鼓励，让他们感受到师长的理解和支持。

最后提醒大家，不要把文凭试当作你过去12年学习的总结，学习的意义在于知识的累积、养成习惯和拓展视野。学习路上走过的每个脚印，都会留下足迹，成为你人生的瑰宝。公开试不是人生的唯一出路，但确实是你的必经之路，只要认真对待、全力以赴，无论结果如何，都是一段无愧无悔的经历。祝愿所有考生考试顺利，稳定发挥，成就更好的自己。

电邮：[email protected]

文：李建文 

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

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