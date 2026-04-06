此塘不同彼塘——为何九龙区地名不乏「塘」字？｜语文探骊

说起「塘」，不少人脑海中首先浮现的大多是水塘、池塘、鱼塘等与淡水相关的景象；然而你可曾留意，在九龙区的地名之中，其实不乏「塘」字，如九龙塘、观塘、油塘。但细想之下，这些地方名称似乎与一般所理解的水塘、池塘不相涉。究竟此「塘」是否即彼「塘」？

「塘」与「唐」有相通处

为何九龙区的地名不乏「塘」字？资料图片

追溯字源，汉代许慎《说文解字》并未收录「塘」字，只见「唐」，释为「大言也」。其义本与言辞宏大相关，后引申出「大」之意，如《论衡．正说》云：「唐之为言『荡荡』也。」及至后世，「塘」字出现，清代段玉裁《说文解字注》已补充及：「凡陂塘字古皆作『唐』，取虚而多受之意。〈阜部〉曰：『隄，唐也。』」可见「塘」与「唐」本有相通之处，其义在于筑堤围水，使之空虚而能容纳。换言之，「塘」本义重在堤防与围筑。

然而，我们阅读传统文献时，因所见多为中原地区的生活图景，故当中提及的「塘」往往与中原一带农耕社会相关，多指蓄积淡水之堤塘，所以一些词汇如荷塘、鱼塘、泥塘等因而出现。久而久之，「塘」在一般语感中便与淡水池沼紧密相连，形成一种既定印象。

在香港，情况则有所不同，结合香港早期的海岸地貌与经济活动来看，九龙塘与观塘一带，昔日毗邻海湾，人们在海滨筑堤围海，形成盐田，用以引入海水晒盐。所谓「塘」，正是指这类围筑而成、可蓄水之场所。它们所储存的并非淡水，而是海水；其用途亦非农田灌溉，而是盐业生产。至于油塘，相传亦曾筑堤围海，主要作修船、造船之用，与海事活动密切相关。由此可见，九龙区地名中的「塘」，更多体现的是沿海居民因应自然环境而进行的围海开发与产业经营。

从语义观察，「塘」的核心概念在于「筑堤围水」，而非水质或咸淡之别。无论是中原地区的淡水鱼塘，抑或香港沿海的盐田与船坞，共通点皆在于人工围筑，使水得以停蓄。因此，香港地名所用之「塘」，与其本义并无显著差异；只是因地理环境与经济形态不同，未易为人所联想罢了。

文：香港中文大学社会科学院二年级学生黄乐恩

本栏由修读香港中文大学「大学中文一」的学生撰写，旨在探讨日常生活中有趣的语文现象。

本文标题原为〈此塘不同彼塘——论九龙区地名中的「塘」〉。

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