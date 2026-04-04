刘筱玲 - 我想和亲爱的家长们说丨快乐家庭

我想说：有好习惯和态度的孩子，一生都会幸福美满。

过分的保护和溺爱，孩子就永远不会独立坚强。（AI 生成示意图）

我想说：帮助孩子建立自信和自尊，甚么事都难他不倒。

我想说：让孩子找到他的兴趣，成功一定在望。

我想说：让家里充满爱，也要有规有矩，只有爱，成不了事。

我想说：培养自主积极的孩子，不要催谷，只要劝勉。

我想说：每个孩子都有不同的时间表，只要相信，甚么时候发挥潜能，各有不同。

我想说：过分的保护和溺爱，孩子就永远不会独立坚强。

我想说：不要把自己的梦想投放在孩子身上，让他去实现他自己的梦想吧！

我想说：孩子需要艺术的薰陶，创意不会在不断的操练中产生。

我想说：孩子也要承担家中的杂务，会做家务的孩子才有前途。

我想说：不要剥夺孩子做决定的权力，有计划、有目标的孩子才优秀。

我想说：真正的沟通是双向的，对话像是打乒乓球，有来也有往。

我想说：家长就是一个榜样，你是怎样的人，他也是。

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文：刘筱玲

作者为保良局蔡继有学校创校总校长，60年教育路上，培育子女无数。

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