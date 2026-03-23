廖苑婷 - 行走的中史课︱学生投稿

作为修读中史的中学生，王朝的兴衰更迭、帝王的功过是非，不过是文凭试答题纸上的「原因分析」与「史实评价」，冷冰冰地定格在考卷之上。直到这次参加教育局举办的敦煌丶西安历史文化及艺术探索之旅，我才真正走出课堂，站在了历史的余温里，亲身触摸那些被岁月镌刻的痕迹。

与好友相伴沙漠，克服内心恐惧，定格欢快飞跃时刻。（作者提供）

亲身感受阳关大漠，苍凉雄浑的边塞气韵。（作者提供）

抵达阳关那日，气温骤降至摄氏零度，刺骨的寒风挟著沙粒掠过荒原，令在南方长大的我与同行同学们无不瑟瑟发抖。在那片一望无际的荒漠上，黄沙漫卷如涛，枯草斜伏，我们顶著风沙缓步前行，却在窥见那座传说中边塞重镇的庐山真面目时寒意渐消。那一刻，课本中「金戈铁马、气吞万里如虎」的边塞场景，不再是乏味的文字记忆，而是在漫天尘烟中变得清晰可触，古人戍边的坚守与豪情，也在寒风中悄然涌上心头。

原以为阳关的雄浑苍凉已是此行的极致，岂料翌日清晨，莫高窟的大门缓缓开启，让我仍不由自主地屏住了呼吸。仰首凝望窟顶，数不清的佛像排列整齐、庄严肃穆，很难想像，在没有现代科技辅助的古时，匠人是如何凭著一双双巧手与一份份赤诚，一锤一凿地刻画出这千尊佛像的栩栩如生。沿途漫步欣赏，同学们的赞叹声此起彼伏，我们在这座跨越千年的艺术殿堂里，真切感受到了中华文化的博大精深，也读懂了古人对信仰的执著与坚守。

这趟「行走的中史课」，不仅让我走进了「大漠孤烟直」的诗意与苍凉，更让我对中华历史与文化有了全新的认识。看著敦煌风沙中屹立千年的石窟、阳关遗址上残存的痕迹，我心中守护文化遗产的念头愈发强烈。作为一名中学生，我虽能力有限，却可以深耕课本、博览史书，铭记这些文化遗产背后的故事，更能以自身之行传播中华文明的魅力。这不仅是一次简单的旅行，更是一场深刻的国民教育，让我在脚步与感悟中，强化了民族认同与文化自信。感恩这次宝贵的体验，愿这份历史的余温，不仅留在荒漠的阳关与莫高窟，也能一笔一划地刻在每一个中华儿女的心上，让中华文明的薪火代代相传。

文：中华基督教会铭基书院学生 廖苑婷

图：作者提供

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