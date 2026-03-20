林溢欣 - 离别的季节（下）｜中新学林

我的故事也许令你厌倦，不想阅读下去吧？那就谈谈你们。读书的意义我不再详说了，「书到用时方恨少」的道理，会随时间让你们有更透彻的了解。成绩以外，我更希望你们明白做人的原则和价值。凡事包容、求真、谦逊，是比成绩更有社会价值的品格。我的生命里遇过很有才华但不可一世的人，遇过盲信表象不求真相便下判断的人，遇过动辄批斗站在道德高地的人，他们都是社会上最可憎、可怜的一群，我不希望你们成为这样的一个。

不论如何，但愿你们记得中文的博大精深，也记得这段日子里曾经令你笑过、哭过、满足过的片段。（示意图）

然后，拥有一颗刚柔并重的心灵。刚，是奋斗不懈、勉力上进，也是不轻言放弃。走过了文凭试，往后人生的路还有很多抉择、取舍，牢记甚么人甚么事令你走到这里。努力于未知、挣扎于彷徨的时代。

我当然希望你们每一个都考取好成绩，然后申请入学术团队，我们以另一身份再走一段路。然而，这毕竟只是奢望，有人成功，也就自然有人失败。只要你们谨记，即或这次跌倒了，还是要重新站起来，在另一个地方找回成功。顶尖大学、5**，是刻下的目标，问心无愧，苦战后不论好坏，则是长久的胜利。只有努力过，你才有资格说，成绩不是论断学生的唯一依据。

柔，是一颗感恩、同情，还会有所触动的心。记得甚么人令你走到这里，毋忘别人对你的一点一滴。因为人都是自私的，所以无私的人更值得珍惜和顾念。受人恩果，纵使不千年记，也要时刻念兹在兹。同情的心，就是对别人遭遇的易地而处，有一天，当你成为有能力、身处高位的人，自然会懂得回馈社会。至于触动，就是对世道的感性，不要轻易被社会同化，要有一颗感性的心，没有血性，太过冷漠无情，都是人类的悲哀。

话说多了，好像有点啰嗦。有些同学认识我3年了，我陪你，又或你陪我走过了很多节课。以后我们也许就此不会再见，也许你们还会在其他媒体看到我的样子、听到我的声音。也许你们会在某个旅行时间记起我，寄我一张明信片，也许你们会在某个夜里传我一句「加油」，让我快乐好一阵子。

不论如何，但愿你们记得中文的博大精深，也记得这段日子里曾经令你笑过、哭过、满足过的片段。我常说师恩不轻不重，其实我最在意的，是你们有天会很骄傲地说，你们都是我的学生。

祝你们一切都好。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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