香港体育文化遗产 与旅游发展的可能性｜根本月报

近年来，体育与旅游间的关系渐受关注。尤其在香港奥运剑击金牌得主当选旅游界议员之后，社会上不乏质疑之声，认为两者间关联不大。然而，若从历史文化层面观之，香港实为亚洲最早接触西式体育活动地区之一，其体育发展历史，与殖民地时期的社会结构、文化互动乃至建筑形态息息相关。故若以此为基础，探索其文化旅游潜力，自非无的放矢之举。本文将从港岛与九龙两地的历史体育会所谈起，试析其于文化旅游层面的应用可能。

港岛体育会所兴起与文化意涵

域多利游乐会

香港作为英国在华南的首个殖民据点，早在19世纪中期已迅速建立了多个以外籍人士为主的体育会所，尤以港岛中环一带最为集中。这些会所不仅是休闲娱乐场所，亦是殖民社会中上层阶级社交、权力与文化认同的象征。

其中最具代表者，为「域多利游乐会」（Victoria Recreation Club）。该会创立于1837年，最初设于广州，主攻划艇与帆船活动；1849年迁至香港后，虽一度更名为Victoria Regatta Club，但发展略显停滞；然至1872年恢复原名后，遂开展游泳、健身等项目，成为当时最具规模的综合体育会所之一。1907年，其会址设于香港大会堂海旁，与「香港会」（1844年成立）、「香港木球会」（1851年成立）并称中环三大会所，构成殖民地上层体育文化核心。

此类会所的建筑风格，多具浓厚殖民特色，其设计与地理位置（多近港口或商业中枢）显示出其与当时英资洋行阶层的密切关联。以香港会为例，其创会宗旨明确排除华人、印度人及女性，乃殖民地社会种族阶层分化的具体反映。然正因如此，其遗址与建筑，今日反可视为殖民体育文化的见证，具转化为文化旅游资源的潜力。

九龙体育设施与多元族群参与

20世纪初，随着九龙半岛都市化推进，港英政府乃于中部山坡设立军事练习场，后命名为「京士栢」（King's Park）。此地逐渐成为外籍社群体育活动的集中地，尤以印度、葡萄牙等族群所创会所为多。

「九龙木球会」（Kowloon Cricket Club）成立于1904年，为印度裔与巴基斯坦裔社群所建立；其后于1908年由商人么地爵士奠基，总督卢吉主持揭幕，足见其时的政治象征意义。该会建筑设计承袭英式风格，至今保存尚佳，实为研究殖民地多族群体育文化重要素材。

此外，尚有如「九龙草地滚球会」（1900年创立）、「九龙西洋波会」（1906年创立）等，后者尤以葡萄牙裔人士为主，至1928年完成现址。其建筑风格融合葡式与英式元素，展示出香港作为多元文化交汇处的特质。更值得注意的是，这些会所虽为特定族群而设，然在后期亦逐渐开放，反映出殖民社会文化互动的流变。

由此观之，京士栢一带所遗存的体育建筑群，不仅具历史价值，亦具高度的空间整合性，若能以「九龙殖民体育文化路线」形式规划，结合建筑导赏、运动体验及历史展示，将可成为一条具教育意义与观光吸引力兼备的文化旅游路径。

香港作为亚洲最早接触现代体育文化的城市，其历史体育会所所承载者，远不止休闲娱乐功能，更蕴含深厚的社会、文化与建筑意涵。从港岛中环的英资会所，到九龙京士栢的多族群体育空间，均为殖民地历史的具体反映，亦为构建文化旅游资源的重要基础。

历史体育会所与文化旅游融合

若配合政策推动与学术研究，将现存的历史体育会所转化为开放式文旅据点，并设计具内容深度的导赏与展览，则不但有助于体育文化的保存与再认识，更可拓展香港旅游文化维度，开辟出一条以历史、体育与建筑交织的新路径。此不仅回应当代旅游多元化需求，亦为香港塑造具本地特色的文化品牌提供契机。

本栏为香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会与《星岛日报》教育版联合出版。对原文有兴趣的读者可到港大中国历史研究文学硕士课程同学会网页下载：http://machsaa.googlepages.com

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文：香港大学中国历史研究文学硕士课程同学会学术 林皓贤博士

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