郑竣涵 - 我喜欢你沉默的时候︱经典涵意

3月14日白色情人节，走在街头，不难遇见情侣捧着花束，在气氛浪漫的餐厅里热烈地交谈着。节庆的日子总是被各种声音填满。人们仿佛习惯用音量与话语的密集度，来证明爱情的浓度。然而，当我们卸下节日的华丽包装，回到日常时，你会发现，关系中最深沉的羁绊，往往发生在沉默无声的时刻。

聂鲁达的诗提醒我们，细水长流的爱情，或许就是共享一份舒适的沉默。（示意图）

这让我想起智利诗人聂鲁达（Pablo Neruda）的诗作〈我喜欢你沉默的时候〉。在多数人都在拼命寻找话题来填满空白的时代，聂鲁达却反其道而行，对着爱人深情地告白：「我喜欢你沉默的时候，因为你仿佛不在。」既然相爱，怎会希望对方「仿佛不在」？但若曾有过一段安定且细水长流的关系，便会明白这是一种何等自在的境界。当两个人同处一室，各自看书、工作，甚至只是安静地发呆，毋须刻意找话题，也不会感到一丝尴尬。聂鲁达将这种静默形容得极美，他说那样的沉默「明亮如一盏灯，简单如一只戒指」，更是「星子的静默，如此遥远而单纯」。

在诗人眼里，爱人的沉默从来不是冷漠，而是一种灵魂的沉淀，当语言都退场，剩下的便是爱意的投射。我们常常以为沟通，只能通过说话，但在这首诗中，聂鲁达渴望的却是「让我和你交谈，用你的静默」。这是一种超越言语的默契，仿佛只要一个眼神交会，就能读懂彼此宇宙里的所有繁星。

当然，极致的沉默，偶尔也会带来患得患失的错觉。诗的最后一段，聂鲁达坦承在这份深沉静默中的一点脆弱。当爱人沉默得太久、太遥远，甚至「令人心痛，仿佛你已经死去」时，只要对方轻轻吐出一句话，绽放一个微笑，就足以将他拉回温暖的现实。他写道：「而我感到欢喜，欢喜那并不是真的。」爱一个人，或许连对方的沉默也一并深爱，甚至能在其不言不语中，听见千言万语。

在资讯爆炸、讯息秒回的年代，我们似乎都太害怕失去联系，太急于用言语去确认对方的存在。然而，聂鲁达的诗提醒我们，细水长流的爱情，或许就是共享一份舒适的沉默。因为你知道，即使四周鸦雀无声，两颗心依然紧紧相依，这才是生活里，最踏实也最深刻的浪漫。

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文：郑竣涵

作者曾任职书店，现为学校图书馆助理；以笔名「仍影」发表诗作。

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