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陈伟邦 - 电影隐喻——硬汉人生｜艺文荟

知识转移
更新时间：16:00 2026-03-18 HKT
发布时间：16:00 2026-03-18 HKT

《叶问》，2008年上映的香港传记动作片，由叶伟信执导，动作导演洪金宝，梁小熊任动作指导，甄子丹、熊黛林主演。以一代咏春宗师叶问的生平作蓝本，是2009年第28届香港电影金像奖「最佳电影」的获奖影片。香港票房录得超过2500万元，而在内地则突破一亿元人民币。

甄子丹拜师叶问长子叶准门下，苦练咏春拳3个月，每天对着木人桩打到手掌红肿，甚至一度手骨骨裂，但他咬牙瞒下伤情，继续拍摄关键武打戏份。 （图片来源：作者提供）
甄子丹拜师叶问长子叶准门下，苦练咏春拳3个月，每天对着木人桩打到手掌红肿，甚至一度手骨骨裂，但他咬牙瞒下伤情，继续拍摄关键武打戏份。 （图片来源：作者提供）

2008年，黄百鸣筹拍《叶问》时，他邀请李连杰饰演叶问，可是李连杰的片酬价格要一亿元，成龙也要7000万元。这时甄子丹几乎被贴上「票房毒药」标签，差点退出影坛，但他不甘心，咬着牙告诉自己：「我学武20多年，不能就这么倒下！」他只收300万元片酬。

甄子丹正式接下《叶问》主角，为了演好这位咏春宗师，他几乎拼尽全力。他拜师叶问长子叶准门下，苦练咏春拳3个月，每天对着木人桩打到手掌红肿，甚至一度手骨骨裂，但他咬牙瞒下伤情，继续拍摄关键武打戏份。为了贴近角色形象，他还减重20公斤，硬生把自己练成一副「儒侠」模样。在片场里，他穿着长衫，站在复刻的上世纪50年代香港武馆街景中，一招一式都透着叶问的沉稳与内敛。

史泰龙（Sylvester Stallone）的演艺生涯同样起跌剧烈。他起初因面部神经麻痹、声音含糊，在试镜时屡遭嘲讽，并定型为流氓角色。他凭自编自演的《洛奇》爆红，成为1970至80年代动作巨星，经历儿子猝逝与职业生涯复出失败的低潮，最终仍因对表演的坚持和掌握命运的选择，被视为影坛传奇。在拍摄《洛奇》初期，片商只想买他的剧本，出价26.5万美元，但不想他演出洛奇（Rocky）一角。史泰龙不服气，后来「争取演出」，终成一代传奇。

我们香港上世纪60年代的人，少时物质是不够，但一个「不肯认输」、忍痛咬牙过一关又一关的传统，就是我们生命不会倒下的「隐形战神」，昨晚观看的《夜王》，又是一个同线极佳隐喻。

电邮：[email protected]

文：陈伟邦 

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

本文标题原为〈硬汉人生〉。

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