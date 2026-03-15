林溢欣 - 离别的季节（上）｜中新学林

课堂完了，也是时候写下一点嘱咐，然后好好总结自己又一年的教学生涯。时间的痕迹滑过，我们的交汇转眼已经走到了终结。我感触，也同时欷歔感叹。偶尔有个念头在脑海掠过，不断探问自身是不是该停下来，腾空自己的脑袋，也让自己想清楚如何在中文的路上付出更多。

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也许是有点疲倦了，也许是有点力不从心了，我觉得自己还是充满热情，只是年月不断的竭尽全力，终究将我消耗得见底了。我还是会不惜气力地大呼大叫，但晚上身体的煎熬、心的绞痛都不断提醒我，意志并不是万能，体力是有所极限的。

然而我还是坚持着，因为我相信有些事情开了头，是不能轻易舍弃的。也许是不服输的性格，更多是在意你们的眼光，所以，我选择沉静面对过程中的苦痛，奋力鞭策自己走到距离完美最近的位置。

有天晚上，朋友告诉我一切的承受都会有所回报的，特别是学生穿上大学毕业袍找你拍照的那天。然后我期待着，这些年到了不同的大学，看到学生戴上礼帽，我哭不出来，但内心的满足感却是难以言喻。

生命的意义是一个对你们而言还很遥远的命题，我修读中文，却常常思考自己的生命有甚么的价值。所以，培育了你们，看着你们成长，也就让我找到命题的答案。

成为了很多学生毕业照片的一部分之后，过了深秋，也到了埋首苦干的日子。工作的恒常是最令人喘不过气的地方，早上回办公室，下午到分校上课，10点下课后晚饭，然后凌晨时份从办公室回家。日以继夜，夜以继日，无日无之。印象中，我曾对不同人谈到工作的苦，只是这些年来都没有人真正明白。然后，我明白到有些东西是不需要，亦不可能强求他人明白或体谅。我们都不过是一圈的烟雾，淡淡地上扬，缓缓地消散。

古人说，三十而立，四十而不惑。未到而立之时，更遑论能够不惑。我是对自己过于严苛了。甚么该做、不该做，有了分寸就好，要想事事完美无瑕，似乎有点不切实际。这一年的课，我常盼望能加添一点与别不同。课程上，我相信认识我的人不会质疑我对教学的执着。只是笔记、教学以外，我曾奢望认识你们多些，也让更多的你们认识我多些。可是，回到了周而复始的工作里，我还是半点动弹不得，一切想法都是徒然。

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文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

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