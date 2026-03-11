亲子育儿｜掌握抗逆力的「3个我」 助孩子面对挑战｜家长教室

有母亲向我分享，她的10岁女儿是跑步健将，获奖无数。最近她参加一项全港田径比赛，女儿评估对手能力比她低，胜券在握。她初赛以首名出线进入决赛，但到了决赛，只取得第3名。女儿这时已经控制不到情绪，当场大哭。这家长比女儿更未能接受结果，马上向大会职员上诉。大会了解后表示未有发现比赛有任何问题，维持原有结果。家长气愤地表示这个比赛不公平，以后不让女儿参加。

当孩子还小时，我们未必会发现这样回应会有问题，但如果长此下去，子女生活中所有的困难与失败也被大人预先处理了，他们何用抵抗？（示意图）

个案中的母亲比女儿还心痛激动，要求别人改变判决让女儿取得第一名。当孩子还小时，我们未必会发现这样回应会有问题，但如果长此下去，子女生活中所有的困难与失败也被大人预先处理了，他们何用抵抗？人的一生不会事事顺风，孩子长大了要独自面对不同的挑战，故建立「抗逆力」的保护因素极其重要。以下是建立抗逆力的「3个我」：

「我能」﹕训练孩子解决问题能力。只要是孩子能力所及，我们就要学习放手让他们处理，必要时才介入。如个案中的女儿比赛未能取得第一名，可能涉及很多技术改善，父母可了解问题所在，鼓励子女用积极方法了解失败原因及向教练了解情况，提升她的解难能力，让她再接再厉。

「我是」：培养孩子正向积极思想。当父母面对困难，如表现非常不安及焦虑，子女很大可能受影响而产生相同情绪，故父母先以积极心态面对问题。面对女儿失败，可表达同理心，强调欣赏其进步及个人能力。目的是让子女在逆境中见到积极的出路。

「我有」﹕给予孩子最大的安全感。家人要保持良好关系，在逆境时能互相支持，子女感到外出有风雨，回到家是最好的「避难所」，这样给予子女最大的「抗逆基础」，他们才能在安全中储备更多力量及安全面对外在的挑战。

盼父母们能多给予子女「3个我」的能力，让他们在困难时有足够的能力及信心面对。

文：凌婉君

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验。

本文原题为〈从「3个我」助孩子面对挑战〉

