父母「伴读」限制子女发展 如何引领资优孩童自主学习？｜资优人语

古于宋代，官宦或世家子弟读书，往往有一位书童陪侍左右。直到现今香港，这伴读郎的角色已悄悄由父母承担。古时的伴读，原意在于文化的薰陶及思维的引导，但这种优雅的传统，如今却异化为一场全方位、高强度的「代读」与「督学」。究其原因，父母将子女学业的成败，不知不觉间转变成为自己的绩效指标（KPI），把子女读书的责任当成己任。这种现象，亦见于部分有资优孩子的家庭，实在不应轻视。

笔者身为两个孩子的父亲，绝对明白为人父母的感受。在高度竞争的升学压力与社会的焦虑情绪夹击下，父母唯恐辜负了孩子的资优潜质，因而深切介入子女的课业；其心可悯，其情可原。那份苦心，归根究柢是源于最深沉的爱与责任，我们实在不忍苛责。

然而，这全情投入的「陪伴」，却会在不知不觉中造就了学习责任的隐秘置换：孩子的功课，变成了家长的作业；孩子的焦虑，转移为家长的焦灼。原本应是学习主体的孩子，现在却被边缘化为被动执行的「傀儡」。这一角色置换，往往剥夺了孩子在试错中构建知识的机会。

资优孩子大多崇尚自主学习，往往对重复性高、被动式的课业缺乏兴趣。当父母逼不及待地为他们提供「标准答案」或「最佳解答路径」，无形中就截断了孩子深度思考的神经元通路，消弭了他们探索未知的勇气及动力。

长此以往，孩子精于完成指令，却拙于规划学习；擅于应付考试，却怯于探索未知。然而，学习的本质，理应是心智的主动建构过程；学习者需经历困惑、挣扎、顿悟的完整学习周期，才能学有所得。当「伴读」变为「代读」与「督学」，孩子要如何发展自学能力？

要改变这种「现代版陪太子读书」的情况，家长们是时候认真思考「伴读」的意义——放弃担当司令员，回归为「智慧的导航仪」。家长不妨学习克制自己深植内心的焦虑与掌控欲，将其转换为对孩子漫长成长的耐心守望，亦可将育儿的关注，从分数转向子女有否掌握学习习惯、思维方法、情绪管理等可持续发展的核心素养，让「伴读」成为一种更高层次的陪伴。

教育的终极目标，是孩子能够自信而从容地对师长说：「接下来的路，请让我自己走。」古语亦有云：「授人以鱼，不如授人以渔。」在知识获取极其便捷的AI世代，「渔」之技则更显珍贵，而这「渔」——指的便是自主学习的能力、面对未知的勇气与承担责任的肩膀。

电邮：[email protected]

文：黄忠波

作者为香港资优教育学苑助理院长（课程），关注资优学生的成长。

本文标题原为〈引导资优孩童走进自主学习之路〉。

