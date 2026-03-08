林溢欣 - 写给中六同学的话（下）｜中新学林

无悔于心，因为你曾经在认知的这个当下奋发，战斗到底，这就是心态；倾力付出，因为你知道每次的书写都是自己坚韧的磨练，不轻言弃，这就是姿态。

新年我有个习惯，总会花上一个下午写挥春给我的学生。今年我想了良久，最后写了「顺风执炬，星海长明」8个字。其实，人生或顺风或逆风，但要谨记，火炬要长执于手。因为光明不能总靠别人为你点亮，你的星辰大海，其实尽在手中。只要你长执光明，自能从近到远，照出星火漫天。

而你们的老师，我，依然有一颗外人难以相信的赤子之心；依然在每个失眠或工作的夜里，会为你们突如其来的赞赏而感到高兴；依然会为你们学习豁然开朗的模样而雀跃；依然会为即将离别的时刻感到难过。别人说做老师很难，其实也很容易。热情投入，然后用心教好每一课，几乎就是我每个学年的使命。

你们说过的话、写过的卡，都会是我生命里重要的一部分，让我时常翻阅，滋养生命。也请你们尽量记得我的身影，因为人生里的缘份其实很单薄，有时需要主动伸手握紧。有人说过教书的意义是生命的传承。工作这么多年之后，在不同领域碰见过很多旧生，都会说起「我系你某年的学生……」、「当年你说过……」，很多感动的场面，都会是我往年记忆最大的盛载。

多谢每一个懂得感恩的你们。因为补习老师这份工作，很多时候，都是孤独而且无法得到外人明白。你们是我唯一的出口，所以我坚持在这里写下我的感受、我的想法。

离别之后，世界还是会运转如初。但你我的心境都会带点不同了。希望在人生下一个关口，你们依然记得我，会说句「你好，我是你的旧生」。然后报上名来。而那时，我也许已经在人生的其他路上走着了。但放心，我能保证我依然是我，依然是你们当初认识的那个。

祝星光璀璨！

