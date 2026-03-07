全方位学习周 涵盖2大范畴 全面提升公民意识｜墙角寒梅

3月，伍少梅中学迎来一年一度的全方位学习周，学校设计多元化的学习活动，让学生走出校园，探讨非物质文化遗产及联合国的可持续发展目标（SDGs）。

全方位学习周自2018年起每年举行，以Explore、Experience、Reflect和Reimagine为核心，通过跨科组（Cross-disciplinary）、多模式（Multi-modal）及实境学习（Authentic learning）3项特色，让学生在多元化的学习经历中成长，探索和重新想像自己的未来。学习周与校本课程结合，学生于学习周前在课堂上阅读相关材料并做好准备，于学习周期间及之后进行学习巩固和反思活动。

学习周内容涵盖非物质文化遗产及SDGs之目标1「消除贫穷」、目标3「良好健康与福祉」、目标10「减少不平等」、目标11「永续城乡」和目标14「永续海洋及保育」，主题多样化，以全面提升学生的公民意识和素养。

感谢教师团队用心为学生筹备一系列活动及考察团，包括英文科的「Walk in Their Shoes: Elderly Poverty Simulation」，让中三学生扮演贫困的长者，走访街头感受香港的经济环境及社会政策对长者的影响。英文、人文和体育科合办的「跨越时空的马湾：健体与文化的对话」，带领中一学生前往「马湾1868」，探索历史传承和本土文化，同时进行运动锻炼。中文、人文及STEAM科合办的「海洋公园绿识环保考察计划」，让中二学生了解和体验海洋公园的环保措施，探讨生物多样性及气候变化的影响。

马湾1868

境外活动方面，中史和公民科合办「陕西古都历史及现代文明考察团」与「温州市教育、科技及历史文化考察之旅」，前者让中五学生亲身体验陕西古都的历史与现代文明，了解国情和国家的发展，增进对中华文化的认识欣赏，后者带领中四学生到访温州的自然与历史文化景点，以及本校的姊妹学校，让他们对当地的教育、经济及文化有深入的了解。

每年的全方位学习周比以往更多元、丰富、创新，笔者在活动完结后，再为大家作详细介绍及分享学生的学习成果。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

本文标题原为〈多元与创新 全方位学习之旅〉。

延伸阅读：

校长工作忙碌 平时如何减压？｜墙角寒梅

农历新年｜「火马年」来临 校长有甚么说话想跟学生讲？｜墙角寒梅

10A状元弃高薪 投身教育培养人才 让3万基层学生扩阔眼界｜墙角寒梅