亲子沟通｜「我今天不想上学」家长先做1件事 让子女重拾上学动力｜家长教室

子女早上不愿起床，表示「我今天不想上学」。是不是有一种似曾相识的感觉呢？「缺课」情况确实变得越来越普遍。

当家长面对子女「缺课」时，家里的气氛瞬间就像凝固了一样，家长不断地追问和关心，想了解子女的情况，「缺课」使得所有家庭成员也受到影响。面对子女「缺课」，家长最直觉的反应就是「解决问题」。家长开始查勤、说教、分析道理，甚至帮子女作出安排等。

然而，当家长因为焦虑及担心子女不想上学而承担了过多的责任，子女往往会不自觉地变得「功能不足」——他们会变得更被动、更退缩。这形成了一个恶性循环：父母越急着想帮子女重返校园，子女越觉得自己没力气站起来，最后索性躲进房间。

家长因为子女「缺课」后的照顾和安排产生分歧时，夫妻关系也随之变得紧张，加上生活压力无法排解时，「子女缺课」往往会成为家庭重心。子女立即变成家庭中的主角，全家都在关心「子女为甚么不上学」时，子女反而变得有压力，形成一种自我保护，家长焦虑与子女的感受高度捆绑，不愿被家长排山倒海的焦虑情绪淹没，这份高度捆绑反而让子女继续维持「缺课」情况。许多家长感叹，自从子女缺课后，沟通就断了。子女不说话、不回应，甚至像陌生人一样。

网上图片

要打破这个僵局，关键不在于如何「逼」孩子回学校，而在于家长的「自我分化」。简单来说，就是尝试练习把「我的焦虑」和「子女的困难」分开。家长需要告诉自己：「子女现在虽然遇到了困难，但这不代表我是失败的父母。」面对家庭和社会的压力，当父母能稳住自己的情绪，不再把所有的焦虑投射到子女身上，家庭关系会变得松弛。当家里不再是一个充满批评与压力的监控站，而是一个能容纳子女脆弱的避风港时，子女才有机会生出勇气，重新推开那扇通往学校的大门。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为陈卓然先生。

本文标题原为〈放下焦虑：解开「子女缺课」的家庭结〉。

