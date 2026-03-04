何汉权 - 说好香港故事｜教育现场

已故新加坡总理李光耀，由新加坡被马来西亚遗弃，被逼独立建国，再一步一脚印，带领国民，将弹丸之地建设成东南亚繁荣富庶而又十分安全的国家。无疑，从李光耀的政途中印证，坚毅、果断、睿智，甚具国际视野，确是他一生的写照。一向以来，新加坡与香港两个城市，无论从土地面积、在地人口、金融服务、经济成就、法治、旅游、教育及国际化等领域都有相似可比之处，总的是，同样都彰显「Small but Powerful」的大城市性格特征，由此而惹人喜爱、受人尊重。

既有甚高的可比性，必然会产生各方面的竞争性，潮流热门的用字「抢」，就大派用场。抢资金、抢人才、抢市场，各自扭六壬、出法宝，务求捷足先登，领先对手。

就新加坡与香港两地的竞争，谁能着先机，谁的取胜把握较大。此一课题，李光耀在不同的时期、不同的公开场合，都表达同样的看法，那就是「香港背后有庞大的、强大的中国支持，这一绝对优势，新加坡是无法跟香港比的……」

中华大地，香港从来都在里面，内地与香港是血浓于水，即使是英殖年代，绝大部华人都北望神州，乡情、侨情、商情都是向心祖国，一方有难，八方支援，香港必然有份。国家改革开放，港人是积极参与。九七回归祖国，国家大政予港人「一国两制」的极大发展空间。「十五五规划」将香港再定为国际金融、服务、航运及科创中心，由此出发，国家再对香港给予更大、更多元的助力。

财政司司长刚公布新一份《财政预算案》，喜见已走出赤字低谷，且初露盈余，这在全世界景气仍处低迷、普罗大众生活仍艰难的情势下，香港的现况算是不错了。事实上，按不同的国际评级机构公布，香港的经济及竞争力各项数据，都排在亚洲乃至世界最前列的位置，而教育方面，细小的香港，5间大学跻身世界百大，甚是难得。

历史是过去与现在永无终止的对话，说好「一国两制」下香港的故事，是情理义的共融。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

