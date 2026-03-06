DSE英文科2026｜20个名师备战及应试贴士 原来AI可以咁样练Writing及Speaking！

2026年DSE（中学文凭试）英文科有４卷，其中口试将于下周二(10日)至19日展开；其余3份试卷，则分别在4月10至11日开考，即距离现时只有约１个月时间，同学应把握时间作最后阶段准备。《星岛教育》今日邀请圣士提反女子中学英文科老师衞茼，分享英文科4卷，合共20个备战及应试贴士，也教同学如何善用AI提升写作和说话能力，争取在英文科取得5**！

DSE英文科2026｜英文科4卷考甚么？

Paper 1：卷一Reading (阅读能力)

占全科总分： 20%

20% 内容： 分Part A和Part B两部分，其中Part A属必答题，Part B则分为B1和B2。B1较简浅，B2较深，考生可选答B1或B2，然而选答B1的考生，最高分为第4级；选答B2，最高可取满分。

分Part A和Part B两部分，其中Part A属必答题，Part B则分为B1和B2。B1较简浅，B2较深，考生可选答B1或B2，然而选答B1的考生，最高分为第4级；选答B2，最高可取满分。 题型：考生需根据所提供的阅读材料，回答不同类型题目，包括选择题、短问答、开放式问题等。

Paper 2：卷二Writing(写作能力)

占全科总分： 25%

25% 内容： 分Part A和Part B两部分。

分Part A和Part B两部分。 题型：Part A为约200字的短文写作，考生需根据题目所给予的资料、处境和目的撰文；Part B为约400字的长文写作，考生可在4条题目中选1条作答。

Paper 3：卷三Listening & Integrated Skills(聆听及综合能力考核)

占全科总分： 30%

30% 内容： 分Part A和Part B两部分，其中Part A考聆听，属必答题；Part B则分为B1和B2。B1较简浅，B2较深，考生可选答B1或B2，然而选答B1的考生，最高分为第4级；选答B2，最高可取满分。

分Part A和Part B两部分，其中Part A考聆听，属必答题；Part B则分为B1和B2。B1较简浅，B2较深，考生可选答B1或B2，然而选答B1的考生，最高分为第4级；选答B2，最高可取满分。 题型：Part A需根据录音问答问题； Part B需根据录音和资料档（data file），进行写作任务。

Paper 4：卷四Speaking(说话能力)

占全科总分： 10%

10% 内容： 分Part A和Part B

分Part A和Part B 题型： Part A为小组讨论，４人一组，并就一段指定短文展开讨论。这些短文可能包括广告、书籍简介、影评、信件、新闻短篇报道等。考生可能需要提出建议、给予意见、做出并解释选择、论证某个立场的正反两方观点，或讨论某个提案的利弊。考生将有10分钟的准备时间，并允许做笔记。

Part A为小组讨论，４人一组，并就一段指定短文展开讨论。这些短文可能包括广告、书籍简介、影评、信件、新闻短篇报道等。考生可能需要提出建议、给予意见、做出并解释选择、论证某个立场的正反两方观点，或讨论某个提案的利弊。考生将有10分钟的准备时间，并允许做笔记。 Part B为个人回应。每位考生将个别回答考官提出的问题，这些问题将基于小组讨论任务。考生可能需要做出并解释一个选择，决定并解释一个行动方案，论证某个立场的正反两方观点等等。

DSE英文科2026｜卷一Reading备战及应试贴士

在温习假期重做历届试题，特别留意曾犯错的地方； 注意答案要包含关键字，别写出不相关资讯； 看清楚填充题的答题要求，需要引文或以自己文字演绎； 留意答案的时态及词性。

衞茼表示，在学习假期，同学应已做完历届试题，但在开考前可以重做，尤其留意曾犯错的地方，是否有重复犯错？她表示，同学如想在英文科卷一夺得5**，答案必需写得很准确，「一定要包含关键字，以及不要写出不相关的资讯。」另外，她指同学要看清填充题的答题要求，包括留意答案需要从文中引述，还是以自己的文字演绎？另外，也要注意答案空格前后的内容，是否会影响答案的Tenses(时态)及Part of Speech(词性)。

DSE英文科2026｜卷二Ｗriting备战及应试贴士

熟读文体，写作要符合答题准则； 多练习作文，避免执笔忘字； 可善用AI批改作文； 阅读题目时，要习惯标记关键字； 可尝试运用不同词汇及复杂的结构，答案要包含关键字； 完成文章后要Proofread(校对)。

卷二方面，衞茼建议同学熟读Text Type(文体)，以免写作时文体未能符合考试的答题准则。另外，她建议同学要多练习作文，「如果同学在学习休假期间没有作文，考试时会执笔忘字。」她表示，同学除了把文章交给老师批改外，还可以尝试用AI修改文章。

「AI平台能提供很多有用的建议，例如写了一篇文章后，可请AI建议，指你是一名中六生，将考DSE，如何改进词汇，用一些更高阶的生字；或如何将简单的句式变得更复杂，这样可以加分。」衞茼指由于同学是用自己的文章给AI批改，所以当中不涉抄袭，但可以知道如何提升语文及组织能力

至于应考时，衞茼提醒同学阅读题目时，记得要标记关键字，因答案未能达到题目所有要求，Content(内容)会很低分。此外，写作时可尝试用不同词汇及复杂的结构，最后亦要Proofread(校对)，「有一些很细微的错误，我相信只要同学用心校对，是一定会留意到的，例如写漏Article(冠词)、用错时态，或写出类似港式英文的措辞。」

针对英文水平普通，只追求及格的同学，衞茼建议可熟习Letter to the editor （给编辑的信）等常见文体，并可背诵例句、格式，「结尾要写Yours faithfully而不是Yours sincerely，要知道如何用和如何串。」

DSE英文科2026｜卷三Listening & Integrated Skills备战及应试贴士

每日花时间听英文，尝试记录当中的内容； 熟读文体。 留意答案细节，例如是否众数名词？银码记得要写Dollar Sign； 留意答案空格前后内容，用正确的文法； 仔细看data file(资料档)，因近年的答案会分布在不同页数； 资料档及录音提及名字、口号及关键字时，千万不要改写。

卷三为Listening & Integrated Skills（聆听及综合能力）。针对聆听部分，衞茼建议同学每日都花时间听英文，尝试记录当中的内容。她指同学如太长时间无听英文，即使听得出是哪个字，有时也会忘记如何串。另外，熟读不同文体，例如背诵电邮开始及结尾用语、基本结构等，都可取得基本分数。

英文4卷中，衞茼认为卷三最容易失分，例如考生听录音时，可能忽略答案原来是Plural Noun(众数名词)，没有加「s」而失分；此外写银码时，记得要写Dollar Sign(金钱符号)。

至于Task 2及Task 3的填充题，她建议同学留意答案空格前后的内容，看看会否影响答案的文法准确度，例如是否需要转时态？转成众数或Singular Noun(单数名词)？是否要用大楷？至于Task 4，她提醒同学特别留意问题的Tenses，如果是用Past Tense(过去式)，但同学的答案却用了Present Tense(现在式)就会失分。

此外，在卷三乙部，考生看data file(资料档)时也要留意，因近年的答案都分布在不同页数，如果漏看一页或一句，都有机会失分。此外，阅读资料档时，也要标记每个Content Point应用在哪个Task，甚至是用在Task的哪一段，这样就能同时兼顾Organisation(组织)的分数。「资料档及录音提及名字、口号及关键字时，千万不要改写这些字，例如将Our customers改成you，以免改变原文的意思而失分。」

DSE英文科2026｜卷四Speaking备战及应试贴士

小组讨论时，可基于别人的论点，再发展自己的说话内容，或问一些有深度的问题； 回应「Yes/No question」，开首一定要以「Yes」或「No」作答； 考试前练习说话能力； 可每日请AI拟定1分钟的回应问题试答。

在下周开考的卷四，分为小组讨论及个人回应两部份。在小组讨论部份，衞茼表示同学往往因太紧张，自己说话后，就急着构思接下来要说甚么，没有听到其他组员所讲的内容。「我们需要同学互动，而不需要同学作个人汇报。如果大家只是轮流发表个人意见，就像轮流做汇报一样。」她表示，同学可尝试基于别人的论点，发展自己的说话内容，或问一些有深度的问题，以免流于「What do you think？」、「Do you agree with me？」这类较片面的问题。

「很多同学都认为卷四的个人回应最难，因为不知道考官会问甚么。」衞茼表示，如果对方问「What do you think？」同学可用个人或亲友的经验回答，甚至是虚构亲友的经验回答也可以。如果是「Yes/No question」，开首一定要以「Yes」或「No」作答，也要引用个人经验。

衞茼强调，如果在考试前没有练习说话能力，考试时也会忘记用哪些词汇。「同学有时会讲得很『窒』，会『um』、『er』，就是因为平时练得不够多。」她指如果想练习乙部，亦建议大家用AI练习，「可每日都请AI拟定１分钟的回应问题，再思考如何讲。」

DSE英文科2026｜英文科评核模式

模式 内容 成绩比重 考试时间 公开考试 Paper 1 Reading (阅读能力) 20% 1小时30分钟 Paper 2 Writing(写作能力) 25% 2小时 Paper 3 Listening & Integrated Skills(聆听及综合能力考核) 30% 约2小时 Paper 4 Speaking(说话能力) 10% 约20分钟 校本评核 - 15% -

延伸阅读：

DSE中文科2026｜名师剖析卷一大热范文 课外篇章温习秘技 卷二写作靠呢5招攞高分！

DSE英文科2026｜卷四Speaking口试小组讨论破冰 8句衔接话术 主动参与还不抢话

DSE英文科2026｜文凭试英文卷三聆听Listening 掌握这5个信号词 更易找出答案