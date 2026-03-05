亲子教养｜孩子遇难题别着急！育儿3部曲 让子女成为「自我的伯乐」｜直资育材

适逢丙午马年，谨祝各位龙马精神、马到功成。马，予人活力充沛、奋发向前之感，也让人想起韩愈〈杂说四．马说〉中名句：「世有伯乐，然后有千里马。」这话强调伯乐眼光重要，也引出一个问题：人才本身重要，还是被发掘更重要？

这问题常在亲子关系中浮现——父母看孩子，像在看一匹潜藏的千里马。从哲学看，这是「存在」与「被认知」的循环。客观上，千里马的潜能必先于伯乐存在，但价值的实现，确需伯乐识别与培育。父母的发现与引导，正是孩子潜能转化为实力的关键。这为亲子教养带来启示：既不能陷入「天赋决定论」，忽略环境作用；也不能过度强调「被发掘」，逼使孩子迎合期望而压抑真我。现代多元教育，正好回应这份张力：

从「相马」转向「育马」：父母不应只是「鉴定」天才，更在于日常「培育」。提供丰富体验、容许试错，让「发掘」融入「培养」。 赋能孩子成为「自我的伯乐」：最成功的教养，是帮孩子认识自己，引导他发现优势。当孩子具备自我认知，便能主动寻求机遇，这份能力比任何外在肯定更持久。 营造「万马奔腾」的家庭生态：父母若能欣赏孩子独特之处，而非只盯「千里」标准，孩子便能找到属于自己的草原。

这份张力在生活中随处可见。孩子做功课遇到难题，父母直接指正，孩子照办了，却失去摸索的机会。「育马」式陪伴则不同，孩子说不懂，父母没有急着给答案，而是问：「你刚才想到甚么？」孩子讲着讲着，忽然顿悟。这正是「育马」的体现——父母创造了让孩子自己发现错误的空间。孩子学到的不只是知识，更是一种信念：我的思考有价值，我能解决问题。久而久之，便会建立自信，成为自己的伯乐。

与其争辩「人才本身」或「被发掘」孰重，不如致力建构「潜能先行、培育持续」的良性循环。亲子之间，父母可是伯乐，更可是陪跑者。韩愈之叹，今日当化为行动：既然千里马常在，为人父母者的使命，便是以开阔眼光与耐心，让孩子的潜能被看见——让发现成为日常，而非传奇。

