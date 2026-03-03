Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

校园生活｜从节日祝福反思 校长提出3建议 重拾人际真实连结｜津中乐道

更新时间：18:00 2026-03-03 HKT
发布时间：18:00 2026-03-03 HKT

圣诞新年及农历新春长假刚结束，单是WhatsApp已收到数百个祝福：圣诞快乐、平安喜乐及马到成功等。字句简单温暖，让人感受到彼此的连结。然而我回复不多，多半匆匆看过便放下。这份只收不回的习惯让我反思：祝福本应是双向交流，而非单向传递。

在教育现场，我们是否同样忽略了人与人之间最基本的互动质素？细阅这些祝福，不少人盼望新一年带来希望与幸福。在节奏急促、压力沉重的香港，经历疫情后，无论学业、家庭、前途或健康，大家都渴望真正的平安。这些祝愿反映是心灵深处的需要——不止是外在成就，而是内在安稳与生命意义。

在网络世界成长的一代，是否仍懂得善待他人？指尖滑动便能送出讯息，但虚拟世界的便利始终不能取代真实相处。近年不少学生稍有不满便互相投诉，或要求家长介入，甚至在网上留下伤害言语。我相信他们内心并非如此——谁不渴望被欣赏、被理解？

只是，如何与人好好相处，已成为年轻人必须重新学习的课题。学校正是学习相处的最佳场域，我们不能忽视真实接触的价值。面对面的一句问候、一个微笑、一段真诚对话，其力量远非屏幕文字可比。

踏入新一年，不妨在校园推动几项具体行动：一、主动关怀：鼓励学生不止回复讯息，更要在看到同学情绪低落时主动问候、耐心聆听；二、真实相遇：减少屏幕时间，在课堂和课后活动中学习聆听、表达与体谅；三、善意行动：鼓励学生实践善行，关心有需要的同学，让善意在校园流动。

学校拥有良好的培育环境，即使学生背景多元，仍能把价值观融入生活，让爱与关怀在日常相处中具体呈现。愿我们带着喜乐与光明回到校园，成为彼此路上的星光。在新的一年不止收祝福，也主动分享祝福；不止收讯息，也愿意与人真实相遇。

文：何家欣

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为彩虹邨天主教英文中学校长。

本文标题原为〈从节日祝福反思教育：重拾人与人的真实连结〉。

